¡Por fin habló! La confesión de Victoria Beckham sobre su distanciamiento con Brooklyn Beckham

Después de meses de especulaciones, silencios incómodos y titulares en la prensa internacional, Victoria Beckham ha decidido pronunciarse —aunque con cautela— sobre uno de los temas más delicados de su vida personal: el distanciamiento con su primogénito, Brooklyn Beckham.

¿Qué dijo Victoria Beckham sobre Brooklyn?

La diseñadora concedió una entrevista a The Wall Street Journal en la que, por primera vez, abordó indirectamente la fractura familiar que ha acaparado la atención mediática en los últimos años. Fiel a su estilo reservado, evitó mencionar el nombre de su hijo, pero dejó entrever el impacto emocional que ha supuesto esta situación.

Siempre hemos amado muchísimo a nuestros hijos”, expresó, en una declaración que muchos interpretan como su primera referencia pública al conflicto.

La diseñadora evitó mencionar directamente a Brooklyn en su declaración. IG brooklynpeltzbeckham

A lo largo de la conversación, la también empresaria insistió en que tanto ella como David Beckham han tenido un objetivo claro desde el inicio de su vida pública: proteger a su familia.

Llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que hemos intentado hacer es proteger y amar a nuestros hijos”, afirmó.

Sin embargo, marcó un límite contundente sobre lo que está dispuesta a compartir:

Eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”.

El gesto llega semanas después de las acusaciones públicas de Brooklyn contra sus padres. IG brooklynpeltzbeckham

¿Qué paso entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn?

El distanciamiento entre Brooklyn y su familia no surgió de la noche a la mañana. Aunque durante años los Beckham proyectaron una imagen de unidad, todo cambió tras la boda del joven con Nicola Peltz en abril de 2022. Desde entonces, las apariciones conjuntas comenzaron a escasear, al igual que las muestras públicas de afecto en redes sociales.

La ausencia de Brooklyn en momentos clave —como celebraciones familiares o eventos importantes en la carrera de sus padres— no pasó desapercibida. Mientras tanto, él consolidaba su vida en Estados Unidos junto a su esposa, alejándose cada vez más del núcleo familiar.

Insiste en que siempre han priorizado el amor y la protección familiar. IG brooklynpeltzbeckham

El punto más crítico llegó en enero de 2026, cuando Brooklyn decidió romper el silencio con un contundente comunicado. En él, aseguró que no deseaba reconciliarse con su familia y acusó a sus padres de priorizar su imagen pública. También habló de control y de una relación que, según sus palabras, le generó ansiedad durante años.

Las declaraciones sacudieron a la opinión pública y marcaron un antes y un después en la narrativa mediática. Sin embargo, Victoria no había realizado ninguna mención directamente… hasta ahora.

Victoria Beckham habla de su familia

La postura de Victoria ha sido clara: no alimentar la polémica. Su reciente entrevista no busca dar detalles ni desmentir versiones, sino reafirmar su papel como madre. En lugar de entrar en confrontaciones, eligió un discurso centrado en el amor y la protección familiar.

La familia Beckham mantiene su rutina con sus otros hijos. IG victoriabeckham

Este enfoque también refleja la complejidad de vivir conflictos personales bajo el escrutinio global. Durante décadas, los Beckham han sido una de las familias más mediáticas del mundo, lo que convierte cualquier situación privada en un tema de interés público.

Aun así, la diseñadora dejó ver que, pese a la tormenta, su vida familiar continúa. Lejos del drama, Victoria compartió detalles de su rutina con sus otros hijos: Romeo, Cruz y Harper, quienes permanecen cercanos a sus padres. Reveló, por ejemplo, que mantienen un ritual familiar sencillo pero significativo: cenar juntos todos los días a las seis de la tarde.

También habló con orgullo de sus hijos menores. Sobre Cruz, destacó su esfuerzo en la música, asegurando que está construyendo su carrera “desde cero”. De Harper, resaltó su carácter: “Es muy dulce, muy amable, muy trabajadora y sensata”.

Estas declaraciones dejan claro que, pese a la distancia con su hijo mayor, el núcleo familiar sigue fortalecido. Y por ahora, la diseñadora ha dejado claro que hay una línea que no está dispuesta a cruzar.