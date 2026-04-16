Justin Berfield cancela su participación en DesertCon en Monterrey; esta es la razón

Justin Berfield anunció la cancelación de su participación en DesertCon Monterrey, a pocos días de que se realizara el evento en el Pabellón M.

El actor de Malcolm el de en medio explicó que su decisión no fue personal, sino consecuencia de incumplimientos por parte de los organizadores, a pesar de que su visita ya estaba completamente preparada, con vuelos confirmados y agenda lista para convivir con sus seguidores en México.

El mensaje, dirigido directamente a sus fans, deja claro que su ausencia responde a un problema fuera de su control. Su equipo, según detalló, estaba listo para viajar y cumplir con los compromisos pactados, pero la situación con la producción del evento hizo inviable su participación.

¿Por qué Justin Berfield canceló su participación en DesertCon?

En su explicación, Justin Berfield fue puntual al señalar que la organización de DesertCon Monterrey no cumplió con las obligaciones acordadas previamente. Sin entrar en detalles técnicos, el actor utilizó palabras como “conducta poco profesional” y “falsas promesas”, lo que evidencia una relación desgastada antes de que el evento pudiera concretarse.

De acuerdo con su versión, el problema no surgió de último momento. Más bien, se trató de una serie de fallas acumuladas por parte del productor que terminaron por cerrar cualquier posibilidad de asistir. Esto, incluso cuando todo lo relacionado con su traslado ya estaba resuelto.

¿Qué pasará con las entradas vendidas?

Ante la cancelación, Justin Berfield también abordó el tema que más preocupa a quienes compraron boletos: el dinero. El actor pidió expresamente que las personas que adquirieron entradas con la intención de conocerlo contacten directamente a los organizadores para solicitar un reembolso completo.

Según explicó, esa opción le fue confirmada previamente, por lo que espera que se respete. Con este mensaje, el intérprete marcó distancia respecto a la gestión económica del evento y dejó en manos de DesertCon Monterrey la responsabilidad de responder ante los asistentes.

Justin Berfield seguramente se vio atraído por los azul y oro. ALEJANDRO AGUILAR

El peso de Malcolm el de en medio en México

La expectativa por la visita de Justin Berfield no es casual. Malcolm el de en medio sigue siendo una de las series más vigentes en la televisión mexicana, con retransmisiones constantes que mantienen vivos a sus personajes.

Dentro de ese universo, Reese —el personaje interpretado por Berfield— ocupa un lugar clave. Su personalidad impulsiva y su dinámica con el resto de la familia lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de la serie.

Su presencia en DesertCon Monterrey era uno de los principales atractivos del evento. Para muchos asistentes, no se trataba solo de una firma de autógrafos, sino de un encuentro directo con una figura ligada a una serie que sigue formando parte del día a día en México.

Christopher Masterson, Justin Berfield y Frankie Muniz presentaron Malcolm el de enmedio: La vida es injusta ALEJANDRO AGUILAR

Una ausencia que no cierra la puerta

A pesar del conflicto, Justin Berfield dejó claro que su relación con el público mexicano sigue intacta. En su mensaje, expresó sentirse triste por no poder asistir, pero reiteró el cariño que tiene hacia sus seguidores en el país.

También mencionó su intención de visitar Monterrey en el futuro, siempre y cuando existan condiciones adecuadas para hacerlo. Esto deja abierta la posibilidad de un regreso, pero bajo una organización distinta.

Mientras tanto, DesertCon Monterrey continuará sin uno de sus invitados más esperados, y los asistentes que planeaban conocer al actor deberán resolver cualquier aclaración directamente con los organizadores del evento.