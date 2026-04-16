The XX vende playera ‘pirata’ hecha en México como parte de su merch oficial

La banda británica The XX puso a la venta una playera inspirada en la merch pirata que encontraron durante su gira en la Ciudad de México (CDMX).

La historia de esa playera es bastante curiosa porque mezcla cultura callejera mexicana con merch oficial de una banda internacional.

The XX pone a la venta playera ‘pirata’ hecha en México

The XX lanza playera 'pirata' hecha en México. Especial

La agrupación sorprendió a sus seguidores al lanzar la playera inspirada directamente en la merch pirata que vieron en México, especialmente durante una visita a la capital del país.

Mientras estaban de gira, notaron que en puestos ambulantes ya se vendían camisetas con su nombre y diseños no oficiales, algo muy común cuando hay conciertos en México.

Lejos de molestarse, decidieron apropiarse de esa estética pirata y convertirla en un producto oficial. La playera replica ese estilo “hecho en la calle”: gráficos simples, tipografías llamativas y ese look medio improvisado que caracteriza a la piratería mexicana. Es básicamente un ‘guiño’ a cómo los fans locales reinterpretan a los artistas.

Este lanzamiento también tiene un trasfondo cultural importante. En México, la merch pirata es parte del día a día porque es mucho más accesible que la original, llegando a costar solo una fracción del precio oficial. Eso hace que muchas veces la versión pirata sea la que realmente conecta con el público, algo que The XX entendió y decidió celebrar en lugar de combatir.

Oliver Sim la usa y dan crédito

El cantante y bajista inglés, Oliver Sim, miembro de The XX, sorprendió cuando apareció en uno de los conciertos de la banda británica usando la playera pirata.

En la prenda aparecen los integrantes de The XX como gatitos y pronto, este gesto se viralizó entre fans, quienes empezaron a buscar los diseños en los puestos ambulantes a las afueras del Pepsi Center WTC.

En tanto, eso no se quedó ahí. La agrupación decidió lanzar esa misma playera en su tienda oficial bajo el nombre de “The xx cat”. El anuncio se hizo a través de sus redes sociales donde escribieron:

Esta noche, lanzaremos una carrera limitada de 100 xx Cat Tees .Hemos creado esta pieza para celebrar la increíble mercancía pirata que encontramos fuera de nuestros espectáculos en México. La atención al detalle, la pura gama de creatividad – fue increíble y conmovedor de ver”.

Algo que además resaltó es que además de llevar este diseño a un canal de mayor difusión, la agrupación buscó a la mente creativa detrás de esta pieza de ‘michis’. Así, no solo replicaron un diseño, sino que le dieron crédito.

Diseñada por Double, primero descubierta y con orgullo por Oliver en la Ciudad de México” dice la publicación en la que además se anuncia que todas las ganancias serán divididas en un 50/50 con si diseñador original.

¿Cuánto cuesta?

The XX vende playera 'pirata' hecha en México. Especial

La playera ahora se vende mas cara, por aproximádamente 30 libras esterlinas (alrededor de 700 pesos mexicanos), muy lejos de los 200 o 300 pesos que suele costar en la calle o incluso menos cuando termina el concierto.

Para adquirirla, los interesados deben ir a la página oficial de The XX en donde venden su merch oficial.

*mvg*