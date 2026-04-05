¿Cómo aprovechar el agua en la que cociste la pasta? Aquí te decimos cómo

Cuando preparamos alimentos, pocas veces aprovechamos al máximo recursos tan importantes como el agua. En la cocción, muchas veces desechamos el líquido con el que cocemos ciertos alimentos, aunque en algunos casos se aprovecha al cien por ciento, ya sea porque aporta sabor o porque forma parte de la receta.

Para que el agua en la que cociste la pasta resulte útil, es recomendable condimentarla con ingredientes como laurel, sal con ajo o hierbas finas en polvo. Incluso el agua de cocción de la pasta puede reutilizarse en otras preparaciones, ya que conserva sabor y nutrientes.

A continuación, te presentamos algunas formas ingeniosas y prácticas de aprovechar el agua de cocción de la pasta:

Para sopas y caldos:

Sustituye parte del agua o caldo en sopas de verduras, cremas o en sopas minestrone.

*Aporta sabor y cuerpo sin necesidad de más sal.

Para cocer otras pastas o verduras:

Puedes reutilizarla para cocer otra preparación de pastas sin ningún problema, también puedes cocer arroz, verduras y hortalizas.

*Suma un toque de sabor.

Para pan y masa casera :

Puedes utilizarla en bases de masas de panes o pizzas.

*El almidón y minerales ayudan a dar textura.

Para salsas ligeras o emulsiones:

Mezclada con aceite de oliva, zumo de limón o mantequilla, el agua de cocción de la pasta ayuda a emulsionar y ligar las salsas, dando un acabado más cremoso y uniforme.

Para salsas mexicanas:

Se clasifican en verdes y rojas. Las verdes, elaboradas con tomate y chiles frescos, ofrecen un sabor ácido y refrescante, ideal para tacos y enchiladas. Las rojas, hechas con jitomate y chiles secos o frescos, tienen un sabor más intenso y ahumado, perfecto para guisos y carnes.

Para lavar platos:

El agua aún caliente puede aprovecharse para facilitar la limpieza de ollas y utensilios difíciles de lavar.

Para regar plantas:

Debe usarse sin sal. En este caso, el agua puede contener únicamente ajo y finas hierbas, evitando ingredientes que puedan dañar las plantas.

En conclusión, el agua de cocción de la pasta no tiene por qué terminar en el desagüe. Con un poco de creatividad, puede convertirse en un recurso útil en la cocina y el hogar, ya sea para enriquecer recetas, mejorar texturas o incluso facilitar tareas cotidianas. Aprovecharla no solo aporta sabor y practicidad, sino que también es una forma sencilla de reducir desperdicios y hacer un uso más consciente de los recursos.

cva*