La llegada de Ronaldinho: El Único a Netflix no solo revive los momentos más brillantes del exfutbolista brasileño, también pone sobre la mesa las controversias que marcaron la vida de Ronaldinho fuera de la cancha.

Y es que la miniserie, estrenada este 16 de abril, combina archivo inédito con testimonios cercanos para mostrar una historia que va más allá de los títulos y los goles.

A lo largo de tres episodios, el documental reconstruye su ascenso desde Porto Alegre hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, pero también dedica espacio a los episodios que complicaron su trayectoria personal.

Las controversias de Ronaldinho que muestra la serie en Netflix

La detención en Paraguay: el punto más delicado

Uno de los momentos centrales de Ronaldinho en Netflix es la recreación de su detención en Paraguay en marzo de 2020. El exjugador fue arrestado tras ingresar al país con documentos falsos, un caso que lo mantuvo primero en prisión y después bajo arresto domiciliario.

La serie no esquiva este episodio y presenta detalles de lo ocurrido, incluyendo uno de los momentos más comentados: el partido que jugó dentro de la cárcel, donde anotó varios goles y terminó convirtiéndose en una escena que dio la vuelta al mundo.

Este capítulo funciona como un punto de quiebre dentro del relato. La producción lo utiliza para contrastar la figura del ídolo global con una etapa en la que su imagen pública enfrentó cuestionamientos directos.

¿Qué controversias aborda la serie de Ronaldinho en Netflix? Netflix

La vida fuera del fútbol y sus excesos de Ronaldinho

Más allá del caso en Paraguay, la serie de Ronaldinho en Netflix también aborda el estilo de vida que acompañó su carrera. El documental menciona de forma directa su cercanía con fiestas, alcohol y un entorno constante de celebraciones, elementos que, según el relato, influyeron en su salida anticipada de la élite del fútbol europeo.

Lejos de construir una versión idealizada, la producción muestra cómo ese ritmo impactó su rendimiento y sus decisiones profesionales en los últimos años de su paso por clubes de alto nivel.

El contraste es evidente: mientras en la cancha seguía siendo un referente del espectáculo, fuera de ella comenzaban a acumularse factores que terminaron afectando su continuidad en el más alto nivel competitivo.

¿Qué controversias aborda la serie de Ronaldinho en Netflix? Captura de Pantalla

El papel de su hermano en su carrera

Otro de los ejes clave dentro de Ronaldinho: El Único es la relación con su hermano y representante, Roberto de Assis. Desde sus inicios en Brasil, fue quien tomó decisiones importantes sobre su carrera, manejando contratos, negociaciones y movimientos profesionales.

La serie plantea cómo esta dinámica fue determinante tanto en su ascenso como en algunos de los momentos más complejos de su trayectoria. La cercanía entre ambos aparece como un elemento constante que ayuda a entender el contexto de varias decisiones, incluyendo las que derivaron en problemas legales.

Testimonios que reconstruyen su legado

Para equilibrar el relato, el documental incluye voces clave del fútbol mundial. Figuras como Lionel Messi, Pelé, Neymar Jr. y Carles Puyol aportan contexto sobre lo que representó Ronaldinho dentro del juego.

Especialmente relevante es la participación de Messi, quien compartió vestidor con el brasileño en el FC Barcelona. Su testimonio ayuda a dimensionar el impacto que tuvo Ronaldinho en una generación que después dominaría el fútbol europeo.

Estos comentarios no solo refuerzan su legado deportivo, también contrastan con las etapas más complicadas que se presentan en la serie.

¿Qué controversias aborda la serie de Ronaldinho en Netflix? Captura de Pantalla

Más allá del fútbol: música y vida personal

El documental también abre una ventana a otras facetas menos conocidas del exjugador. Entre ellas, su vínculo con la música, reflejado en el lanzamiento de “O Segredo da Ginga”, tema incluido como parte del proyecto.

Este enfoque complementa la narrativa al mostrar a Ronaldinho como una figura que siempre mantuvo intereses fuera del fútbol, incluso en medio de los momentos más complejos de su vida personal.

Con este retrato, Ronaldinho en Netflix construye una historia que no se queda en los trofeos, sino que explora los episodios que definieron su imagen dentro y fuera del deporte.