Receta: tarta de chocolate blanco con zarzamoras: equilibrio entre dulzura y frescura

Esta tarta de zarzamora con chocolate blanco es una propuesta fresca y deliciosa que reinventa un clásico. Combina una base crujiente con un relleno suave y cremoso, logrando un equilibrio perfecto entre lo dulce y el ligero toque ácido de la fruta. Ideal para cualquier ocasión, es una opción fácil de preparar y perfecta para disfrutar durante la temporada de calor.

Puedes variar la tarta utilizando diferentes frutas según la temporada o el sabor que busques. Por ejemplo, las fresas, frambuesas o moras aportan un contraste ligeramente ácido que equilibra muy bien el dulzor de la crema, mientras que frutas como el mango o el durazno le dan un toque más jugoso y tropical.

El kiwi también es una excelente opción si quieres añadir frescura y un color más llamativo, y frutas como las uvas o cerezas ayudan a lograr una presentación más elegante.

Si prefieres sabores más suaves, la manzana o la pera funcionan muy bien, aunque en estos casos es recomendable cocinarlas ligeramente antes para que tengan mejor textura.

También puedes jugar con combinaciones como fresa con kiwi, mango con maracuyá o durazno con frambuesa para lograr un balance de sabores más interesante.

Ingredientes para la base:

100 gramos de mantequilla fría cortada en cubos pequeños

4 gramos de sal

20 gramos de azúcar

1 cucharada de leche

1 huevo

1 cucharadita de vainilla

Para el relleno:

200 gramos de crema

200 gramos de chocolate blanco (puede ser en chispas, cobertura o barra en trozos pequeños)

Preparación:

Para la base, precalienta el horno a 180 °C (350 °F) y engrasa generosamente un molde para tarta con fondo desmontable. En un tazón o batidora, mezcla a velocidad media la harina, la sal, el azúcar y la mantequilla hasta obtener una textura similar a arena húmeda, sin trozos grandes de mantequilla. Añade el huevo, la leche y la vainilla, y mezcla rápidamente a velocidad baja durante unos segundos. Pasa la masa a una superficie de trabajo y, con las palmas de las manos, intégrala hasta formar una sola bola. Evita trabajarla en exceso para que no se vuelva elástica ni se derrita la mantequilla. Extiende la masa con un rodillo hasta formar un círculo de menos de medio centímetro de grosor. Colócala sobre el molde, ajusta bien a los bordes y retira el exceso. Cubre la base con plástico adherible en forma de cruz y añade peso (arroz, frijoles o pesas de repostería) para evitar que se infle. Cierra el plástico por los extremos dejando una pequeña bolsa de aire en el interior, ya que se contraerá con el calor. Hornea durante 15 minutos, hasta que la base se vea seca y ligeramente dorada. Retira del horno, quita el peso y hornea de nuevo entre 5 y 10 minutos más, hasta que el centro esté completamente cocido. Deja enfriar sobre una rejilla.

Preparación de Ganache:

Coloca el chocolate blanco en un tazón. Calienta la crema en una cacerola hasta que comience a hervir ligeramente y viértela sobre el chocolate. Deja reposar 5 minutos para que se funda. Mezcla con un batidor hasta obtener una preparación suave y homogénea. Vierte el ganache sobre la base de la tarta, distribuyéndolo de manera uniforme. Coloca las zarzamoras formando una espiral o círculos para una mejor presentación. Deja reposar hasta que el relleno esté firme; para mejores resultados, refrigera antes de cortar.

Como recomendación, procura secar bien la fruta antes de colocarla para evitar que humedezca la base. Si utilizas frutas más ácidas, puedes añadir un poco de azúcar por encima para equilibrar el sabor. Para dar un acabado brillante, puedes barnizar con mermelada de durazno, fresa o incluso un poco de miel, y si quieres realzar aún más los sabores, un toque de ralladura de limón o naranja hará toda la diferencia.

Para acompañar...

Para acompañar una tarta como esta, que tiene ese balance entre lo dulce del chocolate blanco y lo ligeramente ácido de la zarzamora, lo ideal es elegir bebidas que refresquen y no empalaguen más el paladar.

Un café siempre es una apuesta segura, sobre todo si es americano o un espresso, porque su sabor intenso corta muy bien la cremosidad del relleno. Si prefieres algo más suave, un latte o capuchino también funcionan, pero sin demasiada azúcar.

En temporada de calor, quedan perfecto bebidas frías como un té helado, especialmente de frutos rojos, limón o incluso jamaica, ya que su acidez resalta el sabor de la fruta de la tarta. Una limonada natural o con hierbabuena también combina muy bien y mantiene esa sensación fresca.

cva*