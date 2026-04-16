La DesertCon Monterrey no se llevará a cabo en las fechas originalmente previstas. A través de un comunicado, los organizadores confirmaron que el evento, programado para el 18 y 19 de abril en el Pabellón M, fue pospuesto hasta el 11 de octubre de 2026.

El anuncio llega en un momento sensible para la convención, luego de la cancelación de uno de sus invitados principales, lo que ya había generado dudas entre los asistentes.

DesertCon Monterrey cambia de fecha oficial

De acuerdo con el mensaje difundido en redes sociales, la decisión de mover DesertCon Monterrey responde a problemas en la planeación y ejecución del evento.

Los organizadores explicaron que en los días previos surgieron situaciones que impedían realizar la convención bajo las condiciones previstas. En ese contexto, optaron por reagendarla con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa.

En el comunicado, también reconocieron el impacto de esta decisión en el público:

“Sabemos cuánto esperaban este evento y nos duele profundamente tener que tomar esta decisión”.

El nuevo calendario fija la realización del evento para octubre, lo que implica un cambio significativo para quienes ya tenían planes de asistir en abril.

¿Fue por Justin Berfield? DesertCon Monterrey pospone su evento hasta octubre. Captura de Pantalla

La cancelación de Justin Berfield marcó el contexto

El anuncio de que DesertCon Monterrey fue pospuesta ocurre después de la salida de Justin Berfield, uno de los invitados más esperados.

El actor, conocido por interpretar a Reese en Malcolm el de en medio, confirmó un día antes que no asistiría al evento. En su mensaje, señaló directamente a la organización por incumplimientos contractuales.

Entre las razones que mencionó, destacó una “conducta poco profesional” y la existencia de “falsas promesas”, lo que, según explicó, hizo imposible concretar su participación, pese a que ya tenía listo su viaje a Monterrey.

Este escenario dejó al evento sin uno de sus principales atractivos, lo que aumentó la presión sobre los organizadores en los días previos a la fecha original.

¿Cómo será el reembolso de las entradas a la DesertCon?

Con la confirmación de que DesertCon Monterrey cambia de fecha, el tema de los boletos vuelve a tomar relevancia. Hasta ahora, no se han detallado nuevos lineamientos específicos sobre reembolsos generales tras la reprogramación, más allá del mensaje inicial del evento.

Para quienes planeaban asistir en abril, el cambio implica reorganizar agendas o decidir si mantienen su interés para la nueva fecha en octubre.

La reprogramación de DesertCon Monterrey no solo modifica el calendario, también redefine el escenario del evento. Los organizadores aseguraron que el objetivo es garantizar una mejor experiencia, aunque no ofrecieron detalles concretos sobre los ajustes que se realizarán.