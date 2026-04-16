Marco Antonio Solís dará concierto GRATIS dedicado a mamá: fecha y sede

Si a tu mamá o a ti les encanta Marco Antonio Solís, esta noticia les va a alegrar el día: el cantante dará un concierto GRATIS como parte del festival “Jalo por las Mamás”.

Así es, uno de los artistas más queridos de México y Latinoamérica llegará con sus grandes éxitos para celebrar en grande a todas las mamás.

Este anuncio ya emocionó a miles de fans que han seguido su música durante años, pues además de ser un show especial, tendrá un significado muy personal para el “Buki”.

Concierto gratis de El Buki: así será este evento especial para mamá

La noticia fue confirmada por Alfredo Ramírez Bedolla, quien compartió en redes sociales un video donde el propio Marco Antonio Solís anunció su regreso a Morelia.

El cantante explicó que este concierto será un homenaje para celebrar a las mamás en su día, algo que lo llena de emoción, especialmente por realizarse en su tierra natal.

Sin duda, será una noche muy significativa tanto para él como para sus fans al regresar con la balada romántica, pop latino y música regional que lo caracterizan y posicionan como uno de los grandes artistas queridos en México.

¿Cuándo es el concierto gratis de Marco Antonio Solís?

El concierto se llevará a cabo el próximo 9 de mayo, como parte de los festejos por el Día de las Madres que se conmemora en México el 10 de mayo, con varias actividades dedicadas a ellas.

La cita es a las 21:00 horas en el Estadio Morelos, uno de los recintos más importantes de la ciudad, que se llenará con los éxitos románticos y clásicos del “Buki”.

Buki tendrá concierto gratis: dónde y cuándo Foto: Cuartoscuro.com

¿Dónde se presentará Marco Antonio Solís en 2026?

Además de este show gratuito, el intérprete de “Si ya no te vuelvo a ver” tendrá más fechas como parte de su Tour 2026 “Gratitud”.

Estas son algunas de las próximas presentaciones:

Abril

30 – Nuevo Nayarit, Nayarit

Mayo

02 – Tepic, Nayarit

02 – Tepic, Nayarit 08 – León, Guanajuato

15 – Guatemala

16 – El Salvador

23 – CDMX

29 – Tampico, Tamaulipas

30 – Monterrey, Nuevo León

Si eres fan de Marco Antonio Solís, este concierto gratuito es el plan perfecto para cantar sus éxitos y celebrar a mamá con una noche llena de nostalgia y romanticismo.