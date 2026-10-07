El Círculo en Netflix: Quién es quién y de qué trata la nueva serie mexicana

La plataforma de streaming Netflix estrenó a nivel mundial la serie El Círculo, una tensa producción mexicana de suspenso compuesta por ocho episodios. La narrativa audiovisual adapta la exitosa novela periodística Los Corruptores, escrita por el autor Jorge Zepeda Patterson, trasladando el misterio literario a la pantalla digital.

La brutal trama arrastra a cuatro amigos de la infancia hacia una peligrosa y letal red de chantajes, impunidad y muerte. El conflicto detona cuando la difusión masiva de un perturbador video prohibido rompe la aparente tranquilidad del grupo y expone los secretos de la élite nacional.

Michel Brown protagoniza El Círculo. Foto: Netflix

El periodista Tomás, interpretado por Michel Brown, publica en sus redes sociales una grabación clandestina vinculada directamente con el violento homicidio de la actriz Pamela Dosantos. Este arriesgado movimiento mediático apunta de lleno al corazón de las esferas más encumbradas del poder político del país.

El homicidio de Pamela Dosantos y el costo de la complicidad

La temeraria publicación de la cinta destruye de inmediato un pacto de silencio inquebrantable cultivado durante tres décadas por el cerrado grupo de amistades. El círculo íntimo del protagonista lo completan la calculadora Amelia (Zuria Vega), el político Jaime (Osvaldo Benavides) y el astuto Mario (Raúl Briones).

La aparente crisis privada escala velozmente hasta adquirir proporciones criminales y gubernamentales de un alcance inimaginable para los involucrados. El cuarteto enfrenta de golpe sus propias ambiciones personales, viéndose obligados a saldar viejas y oscuras deudas que amenazan con desintegrar su entorno por completo.

Las precipitadas decisiones de los protagonistas desatan una ola de persecuciones y violencia descontrolada por las calles de la capital del país. Los cuatro compañeros experimentan tácticas de intimidación extremas, extorsiones telefónicas directas y una brutal cacería orquestada por las sombras de la mafia política.

El Círculo cuenta con un gran elenco. Foto: Netflix

El actor Osvaldo Benavides detalló el intenso trabajo de preparación que realizó el elenco fuera de las cámaras para construir una química grupal sólida. El histrión explicó las largas pláticas de cámper que sostuvieron para delinear la complejidad del amor en la amistad y consolidar a los personajes individualmente.

La actriz Zuria Vega resaltó la enorme relevancia de su personaje al lograr sobrevivir dentro de un ecosistema sumamente hostil, peligroso y traicionero. La artista aplaudió la representación de esta figura femenina solitaria en las altas esferas del poder, un terreno permeado absolutamente por el machismo y el patriarcado.

De la novela periodística al thriller coral de Lemon Studios

La casa productora Lemon Studios lideró la ejecución técnica y creativa de la serie bajo la batuta de los productores Billy y Fernando Rovzar. El equipo de desarrollo sumó al propio escritor Zepeda Patterson como productor consultor principal para mantener y respetar la esencia del material literario original.

Los realizadores Alejandro Lozano y Bernardo de la Rosa compartieron la silla de dirección para orquestar la intensidad visual de los ocho capítulos de la temporada. Los cineastas mexicanos inyectaron un ritmo frenético a las escenas de acción para garantizar la máxima tensión durante cada minuto de la transmisión.

Zuria Vega y Michel Brown en una escena de El Círculo. Foto: Netflix

La adaptación televisiva priorizó el suspenso puro por encima de la denuncia partidaria directa que caracterizó a la obra impresa lanzada en 2013. Los directores estructuraron un thriller coral atrapante, diseñando secuencias de alta adrenalina que obligan al espectador a cuestionar la moralidad de todos los protagonistas.

El guion adaptado disecciona con frialdad matemática los mecanismos de la corrupción moderna y el funcionamiento oscuro del aparato de justicia mexicano. Los escritores construyeron giros narrativos violentos que exponen la podredumbre del sistema institucional sin perder jamás el pulso firme del entretenimiento masivo.

El reparto completo de los personajes en El Círculo: