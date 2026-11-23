Avengers: Doomsday ya tiene tráiler final y Marvel aprovechó el adelanto para mostrar qué pasa cuando héroes de distintos equipos tienen que ponerse de acuerdo. Entre los personajes que vuelven y los que apenas se conocen, la película plantea una pregunta antes de la pelea contra Doom: ¿quién puede reunirlos a todos?

El avance dedica buena parte de sus primeros minutos a una escena en la que vemos a la familia de Steve Rogers y la llegada de los Cuatro Fantásticos. Te contamos todo lo que revela el tráiler.

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El tráiler de Avengers: Doomsday retoma el final de Endgame

Una de las primeras escenas muestra a Steve Rogers y Peggy Carter, interpretados de nuevo por Chris Evans y Hayley Atwell. La última vez que vimos al Capitán América en Endgame, había regresado al pasado para devolver las Gemas del Infinito a sus líneas temporales. Después de cumplir esa misión, decidió quedarse con Peggy. El nuevo adelanto muestra una parte de la vida que construyeron juntos.

“Tomamos una decisión que sabíamos que era la correcta”, dice Steve. “¿Por qué se siente tan mal mentirle?”.

Captura de pantalla

La conversación se refiere al hijo de Steve y Peggy. Por lo que deja ver el tráiler, el chico parece desconocer que su padre fue el Capitán América y que peleó junto a los Vengadores.

Los Cuatro Fantásticos buscan a Steve Rogers

La llegada de los Cuatro Fantásticos a casa de Steve y Peggy cambia el rumbo del adelanto. El equipo busca llevarse a Rogers a su presente para que los ayude a enfrentar a Doom. Hasta ese momento, Steve había podido mantener su vida familiar al margen de su pasado como Vengador.

Ahora, la misión lo pone en una situación en la que tendrá que explicar quién era y por qué lo necesitan.

La visita también abre una duda sobre la época en la que vive la familia. La ropa y los peinados dan pie a especular sobre el año en que ocurre la escena, aunque el adelanto deja ese dato abierto.

Steve y Bucky se reencuentran antes de la batalla

Entre los momentos más breves del tráiler está el abrazo de Steve Rogers y Bucky. La escena dura apenas unos segundos, pero vuelve a reunir a dos personajes cuya amistad marcó la historia del Capitán América desde sus primeras películas.

Steve también toma la palabra frente a los héroes para convencerlos de trabajar juntos. Las imágenes dejan ver que los distintos grupos tienen problemas para ponerse de acuerdo.

Captura de pantalla

Cíclope llama a los X-Men con una frase conocida por los fans

La parte final del tráiler lleva a los héroes al campo de batalla. Ahí aparece Cíclope, interpretado por James Marsden, quien llama a su equipo con una frase que los seguidores de los X-Men suelen asociar con el Profesor X: "¡Para mí, mis X-Men!".

Captura de pantalla

El momento le da a Cíclope un papel visible en la pelea y muestra a los distintos grupos actuando juntos después de las diferencias que aparecen al comienzo del adelanto.

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno en cines para el 18 de diciembre.