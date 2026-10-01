¿Primero en cines? Netflix prepara un estreno mundial para 'K-Pop Demon Hunters 2'

La espera por Las guerreras Kpop 2 todavía será larga, pero ya hay un cambio importante en los planes. Netflix confirmó que la secuela de la película animada tendrá un estreno cinematográfico amplio antes de llegar al servicio de streaming.

La noticia fue dada a conocer por Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, durante la conferencia Bloomberg Screentime. El directivo explicó que la compañía está revisando la manera en que distribuye algunas de sus producciones, sobre todo después de comprobar que ciertos títulos también pueden tener un buen recorrido en las salas. Y Las guerreras Kpop 2 será uno de ellos.

Cuando llegue la secuela de Kpop Demon Hunters, pueden esperar un estreno cinematográfico muy amplio, señaló Sarandos.

La primera película cambió los planes de Netflix

La decisión tiene mucho que ver con lo que ocurrió con la primera entrega. Las guerreras Kpop se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la plataforma.

En sus primeros 90 días consiguió 325.1 millones de visualizaciones y posteriormente superó los 500 millones de reproducciones globales, de acuerdo con información de Netflix Tudum.

La cinta también consiguió mantenerse durante 63 semanas consecutivas dentro del Top 10 global de Netflix y terminó llevándose dos premios Oscar; Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por "Golden".

Las guerreras Kpop se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 Netflix

Pero hubo otro detalle que llamó la atención. Cuando Netflix llevó a los cines una versión sing-along, que permitía al público cantar junto con la película, la respuesta fue considerable.

Esta versión consiguió recaudar 24.3 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos durante cinco días de exhibición. Incluso llegó a ocupar el primer lugar de la taquilla durante un fin de semana de agosto.

Para Sarandos, ese resultado mostró algo que Netflix no había terminado de explorar: hay producciones cuyo público quiere vivir la experiencia en una pantalla grande antes de verlas en casa.

¿Cuándo llegará 'Las guerreras Kpop 2'?

Por ahora, la secuela se encuentra en una etapa temprana de producción. Maggie Kang y Chris Appelhans, responsables de la primera película, regresarán como directores y guionistas.

Inicialmente se hablaba de 2029 como posible año de estreno para Las guerreras Kpop 2. Sin embargo, el calendario todavía no está cerrado. La animación requiere un proceso largo y Kristine Belson, presidenta de Sony Pictures Animation, ya ha señalado que esa fecha podría ser demasiado optimista.

La secuela se encuentra en una etapa temprana de producción Netflix

Lo que sí se conoce es que Kang quiere que la nueva película explore otros sonidos. La directora adelantó que le interesa incorporar géneros como el heavy metal y el trot, un estilo musical tradicional de Corea del Sur.

La idea es ampliar el universo musical de la franquicia sin dejar de lado el K-pop que convirtió a la primera película en un fenómeno.

Netflix también apuesta por otros estrenos en cines

Las guerreras Kpop 2 no será el único proyecto de Netflix que tendrá una estrategia diferente para su lanzamiento.

La compañía también prepara estrenos cinematográficos para títulos como La bola negra, Mosquito Bowl, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Ink y Narnia: El sobrino del mago, entre otros.

La secuela se encuentra en una etapa temprana de producción Netflix

Las ventanas en salas serán distintas dependiendo de cada película. Algunas tendrán más de un mes de exhibición antes de llegar a Netflix, mientras que otras tendrán periodos más cortos.

Además, la compañía anunció una alianza con AEG Presents para realizar una gira mundial inspirada en Las guerreras Kpop. El espectáculo llevará al escenario elementos del universo de HUNTR/X, el grupo protagonista de la película.

Así que, aunque todavía falta para ver Las guerreras Kpop 2, una cosa ya cambió: la próxima aventura de HUNTR/X no llegará directamente a Netflix como ocurrió con la primera. Esta vez, la compañía quiere que el público la conozca primero en el cine.