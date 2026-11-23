Blade Runner 2099 regresa a Los Ángeles para contar qué pasó con la ciudad medio siglo después de la última película. Los replicantes, seres artificiales creados por humanos, han reconstruido el lugar y ahora tienen el poder. En medio de ese cambio, dos mujeres que apenas se conocen tendrán que trabajar juntas para encontrar a un fugitivo.

Hunter Schafer y Michelle Yeoh protagonizan esta nueva historia, que lleva a la televisión el mundo que Ridley Scott presentó en el cine en 1982.

x: GeekVibesNation

¿Cuándo y a qué hora se estrena Blade Runner 2099 en México?

Anota la fecha y pon tu alarma porque Blade Runner 2099 se estrena el martes 24 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en Prime Video.

Para verla en México necesitarás una suscripción activa a la plataforma de streaming.

X: screenrant

¿Cuántos capítulos se estrenan en Prime Video?

Amazon confirmó que los ocho episodios de la miniserie estarán disponibles desde el estreno. Eso significa que podrás empezar con el primer capítulo esa misma noche o avanzar a tu ritmo, porque la plataforma publicará la temporada completa en una sola tanda.

¿De qué trata Blade Runner 2099?

Han pasado 50 años desde los hechos de Blade Runner 2049. Para entonces, Los Ángeles ha vuelto a levantarse gracias a los replicantes. La reconstrucción también cambió quién manda en la ciudad.

x: IGN

Los humanos quedaron relegados a un segundo plano y Cora, una de ellos, ha sobrevivido pasando de una identidad a otra. Su situación cambia cuando asume el papel de una Blade Runner, alguien que se dedica a rastrear fugitivos.

En su nueva misión, Cora se une a Olwen, una replicante a la que le quedan pocos días de vida. Las dos buscan a una persona que está huyendo, pero en el camino descubren que el caso guarda un secreto que podría poner en peligro a toda la ciudad.

¿Quiénes forman parte del reparto de Blade Runner 2099?

Hunter Schafer interpreta a Cora y Michelle Yeoh da vida a Olwen. En el elenco también aparecen Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke, Maurizio Lombardi, Hugo Hamlet y Wil Coban.

La responsable de la serie es Silka Luisa, quien también estuvo al frente de Shining Girls. Ridley Scott participa como productor ejecutivo, más de cuatro décadas después de dirigir la primera película.

Así, la historia que comenzó con Blade Runner en 1982 y continuó con Blade Runner 2049 en 2017 y ahora vuelve con una nueva pareja de protagonistas y una ciudad donde las reglas cambiaron.