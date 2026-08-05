¡Es la definitiva! La razón por la que Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron para siempre

Después de varios años marcados por separaciones, reencuentros y una historia de amor que parecía resistir el paso del tiempo, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides habrían decidido poner punto final a su relación.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes durante meses celebraron la reconciliación de una de las parejas más queridas del medio artístico.

La verdadera razón por la que Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron

De acuerdo con información dada a conocer por la revista Quién, la ruptura ocurrió hace algunos meses y fue una decisión tomada de manera conjunta, privilegiando el respeto, el cariño y la admiración que ambos continúan sintiendo el uno por el otro.

La pareja habría puesto fin a su romance desde el respeto, el cariño y la admiración mutua. Mezcalent

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.

Según la información difundida, la principal razón detrás de la separación es que ambos se encuentran atravesando momentos muy distintos en sus vidas, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Lejos de existir un conflicto o escándalo, la pareja habría optado por cerrar este ciclo de forma discreta y sin exponer detalles de su vida privada.

Apenas unos meses atrás, ambos hablaban de un amor más maduro y fortalecido tras el tiempo separados. Foto tomada de Instagram: esmepimentel

Así fue la historia de amor entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

La decisión representa el cierre definitivo de una relación que, desde sus inicios, estuvo marcada por distintas etapas. Esmeralda y Osvaldo se conocieron en 2017 durante las grabaciones de La bella y las bestias, proyecto que los unió tanto dentro como fuera de los foros.

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura, que habría ocurrido hace algunos meses. IG

Poco tiempo después confirmaron su romance y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de dificultades.

A lo largo de los años enfrentaron diversas separaciones motivadas por circunstancias personales y profesionales. En una de esas etapas, Esmeralda decidió mudarse a España para impulsar nuevos proyectos, mientras que Osvaldo continuó desarrollando su carrera en México y Estados Unidos.

Aunque cada uno siguió su camino, nunca perdieron del todo el contacto. Esa cercanía permitió que, a finales de 2025, ambos decidieran darse una nueva oportunidad, convencidos de que el tiempo y el crecimiento individual les habían dado una perspectiva distinta sobre el amor.

¿Cómo fue la última reconciliación de Esmeralda y Osvaldo?

La reconciliación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y quedó confirmada cuando Esmeralda compartió una fotografía junto al actor en redes sociales.

Poco después reaparecieron públicamente durante la premiere de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, donde hablaron con ilusión sobre la etapa que estaban viviendo tanto en lo personal como en lo profesional.

Su última reconciliación coincidió con su trabajo conjunto en la obra Siete Veces Adiós. IG

Meses más tarde, volvieron a coincidir sobre el escenario como protagonistas del exitoso musical Siete Veces Adiós, experiencia que fortaleció aún más la imagen de una pareja que había aprendido de sus errores.

Incluso, a principios de este año, ambos concedieron entrevistas en las que hablaron con total sinceridad sobre el proceso que los llevó a reencontrarse. Osvaldo reconoció que durante la primera etapa de su noviazgo las cosas avanzaron demasiado rápido y que la distancia les permitió crecer como personas antes de intentarlo nuevamente.

Por su parte, Esmeralda confesó que reenamorarse de la misma persona había sido una experiencia distinta y mucho más profunda, basada en la madurez y no únicamente en la emoción de los primeros meses.

Es muy bonito descubrir que puedes reenamorarte de la misma persona, pero desde un lugar mucho más real", comentó en una de sus entrevistas más recientes.

Después de varias reconciliaciones, los actores habrían decidido seguir caminos separados. IG

En aquel momento, ambos aseguraban que disfrutaban de los pequeños momentos cotidianos: leer juntos, compartir tiempo con sus mascotas, convivir con los hijos de Osvaldo y construir una relación lejos de los reflectores.

Sin embargo, el paso del tiempo volvió a demostrar que el cariño no siempre es suficiente para mantener una relación. Por ahora, la actriz continuará enfocada en nuevos proyectos internacionales y el actor tiene una intensa agenda profesional, por lo que apostarán por seguir creciendo de manera individual.