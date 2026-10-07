¿Quién es Natalia Coronado, hija de Aleks Syntek que participa en 'El Círculo' de Netflix?

Natalia Coronado ha comenzado a ganar mayor presencia en el entretenimiento, especialmente por los proyectos de actuación que ha sumado a su carrera desde que era adolescente. A diferencia de su famoso padre, Aleks Syntek, la joven decidió abrirse paso en la actuación.

Con el paso de los años ha aparecido en películas y producciones para televisión y streaming. Ahora, su participación en la serie de Netflix “El Círculo”, ha hecho que más personas se pregunten quién es Natalia Coronado y cuál es su relación con Aleks Syntek.

¿Quién es Natalia Coronado, hija de Aleks Syntek?

La joven actriz es Natalia Escajadillo Coronado, hija mayor de Aleks Syntek y Karen Coronado. Nació el 27 de octubre de 2005 en la Ciudad de México y desde temprana edad tuvo cercanía con el mundo del entretenimiento debido a su familia.

IG: Natalia Coronado

Por el lado de su padre, Natalia creció cerca de la música debido a la trayectoria que Aleks Syntek ha construido durante décadas.

Del lado de su mamá también existe una conexión con la televisión. Karen Coronado es hermana de Ingrid Coronado, por lo que la conocida conductora es tía de Natalia.

Pese a estos vínculos familiares, la hija de Aleks Syntek decidió tomar una dirección diferente. En vez de concentrarse en desarrollar una carrera como cantante, comenzó a buscar oportunidades como actriz.

IG: Natalia Coronado

¿En qué películas y series ha aparecido Natalia Coronado?

Sus primeros pasos profesionales llegaron cuando todavía era muy joven. En 2019 formó parte de Los Elegidos, telenovela que se convirtió en uno de sus primeros trabajos en televisión.

Más adelante llegó una oportunidad en el cine con Se busca papá. La película mexicana se estrenó en 2020 y contó con las actuaciones de Silvia Navarro, Juan Pablo Medina y Victoria Viera, además de la participación de Natalia.

IG: Natalia Coronado

Dentro de su trayectoria también aparece Locas por el cambio, una comedia en la que tuvo la oportunidad de trabajar junto a Itatí Cantoral.

Fuera de los sets de grabación, la joven también tiene presencia en redes sociales. Su cuenta de Instagram reúne a más de 40 mil seguidores.

A través de sus publicaciones muestra parte de su estilo de vida y comparte fotografías de sus viajes, además de algunos momentos relacionados con su trabajo.

¿De qué trata El Círculo, serie de Netflix en la que participa Natalia Coronado?

El Círculo, serie que se estrenó en Netflix este 7 de octubre, sigue la historia de cuatro amigos de toda la vida que terminan involucrados en una peligrosa situación después de que sale a la luz un video relacionado con la muerte de una famosa actriz.

A partir de ese momento, Tomás, Amelia, Jaime y Mario quedan atrapados en una red de chantajes y secretos que pone en riesgo no solo sus vidas, sino también la amistad que han mantenido durante años.

Juan Rosas / Netflix

La producción está basada en la novela Los corruptores, del escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson, y mezcla misterio, crimen, política y corrupción.

La serie cuenta con ocho episodios y tiene como protagonistas a Zuria Vega, Osvaldo Benavides, Michel Brown y Raúl Briones, mientras que Natalia Coronado también forma parte del elenco.