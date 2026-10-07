"No es lo mismo que te ayuden a robar un banco a enterrar un muerto": Zuria Vega sobre El círculo

El Círculo es la nueva serie original de Netflix, la cual adapta a la pantalla la reconocida obra literaria Los corruptores, del periodista y escritor mexicano Jorge Zepeda Patterson. La historia pone a prueba la amistad, la lealtad y los límites de un grupo de amigos atrapados en una red de secretos y manipulación mediática.

Excélsior platicó con Zuria Vega, Michel Brown, Raúl Briones y Osvaldo Benavides, elenco protagónico de la producción, sobre los dilemas morales de sus personajes y los retos de llevar esta trama a la pantalla. Coincidieron en que, más allá de la crítica social o la tensión política, el verdadero motor del proyecto es la fragilidad de los lazos humanos cuando la amistad se pone a prueba ante situaciones límite.

Creo que la serie de lo que va es justo de la amistad, no tanto de una crítica. Es un pedazo de entretenimiento para que la gente se pique y se vea reflejada a través de estos personajes en este vínculo amistoso, en una realidad que espejea la de este país, pero también de Latinoamérica y del mundo entero", comentó Osvaldo Benavides.

Adaptar una obra literaria a un formato audiovisual siempre conlleva un desafío complejo ante las expectativas de los lectores. Raúl Briones reflexiona sobre la distancia inevitable que existe entre las páginas escritas y la pantalla:

Las novelas, cuando son adaptadas al audiovisual, pierden el tesoro de la imaginación. Cuando lees algo, tienes el control de las imágenes que te va detonando la letra. Al pasar a la concreción de decisiones creativas, formales y estéticas, siempre va a haber una cuota que pagar, porque no hay nada más hermoso que el universo que cada quien tiene en su cabeza. Son universos distintos y cada uno tiene un lenguaje único", señaló.

Pese a ese desafío, el reparto destacó el impecable trabajo técnico de la producción, desde la fotografía hasta la dirección, logrando una propuesta de gran calidad que les deja aprendizajes significativos para sus carreras.

No sé si para la carrera en general, pero sí para volvernos a enamorar de nuestro oficio y recordar que a las cosas de calidad hay que darles tiempo. Vivimos en una época en la que se piensa que hacer las cosas rápido no afecta el resultado, y el aprendizaje que me llevo con El Círculo es que para que las cosas queden bien hay que darles tiempo", expresó Michel Brown.

"A mí me lleva a la confirmación de que estás en construcción. Por ahí dice Luis de Tavira: 'el personaje está incompleto, por eso entra a escena'. Lo mismo pasa en el set: es dejarte sorprender por lo que se termina de construir una vez que ya estás en el entorno donde los personajes se desarrollan. Es algo bien bonito; algo que ya sabía, pero lo confirmé en la construcción con estas personas", indicó Briones.

Zuria Vega y Osvaldo Benavides Juan Rosas / Netflix

Más allá del drama y la tensión de la ficción, la química del elenco se refleja en la forma en que entienden la complicidad entre sus personajes. Al cuestionarlos sobre a quién acudirían ante una situación problemática fuera de las cámaras, entre risas dejaron en claro que cada integrante aporta una fortaleza distinta para resolver cualquier crisis, reafirmando que el lazo trasciende la pantalla.

Depende de la situación. Creo que cada una de las personas que estamos aquí jugamos la vida en un tono distinto. Entonces yo los elegiría dependiendo de la situación, pero elegiría a los tres", indicó Briones.

"Yo lo dividiría con estos cuatro amigos en un 25 por ciento, porque entre los cuatro se ayudan, pero cada uno funciona para lo que puede funcionar", expresó Brown.

"Yo creo que no es lo mismo a que te ayuden a robar un banco o a enterrar un muerto. O sea, creo que al final es un poco lo que dice Raúl: depende para qué, como en la vida misma. Uno no le habla al mismo amigo para contarle que se peleó con la pareja que al que le hablas para irte de fiesta. Entonces creo que depende de la situación", dijo Zuria Vega.

Por su parte, Osvaldo Benavides no dudó en comparar su amistad en la vida real con la que viven en la serie: "Juntos enfrentan la vida de una manera que es divertida, peligrosa, enriquecedora, llena de mentiras, de engaños, pero también de lealtades. Eso es El Círculo: la unión de estos personajes que están atravesando por una aventura".

La nueva serie de Netflix estará disponible desde hoy en la plataforma. Juan Rosas / Netflix

El Círculo estará disponible en Netflix a partir de este 7 de octubre. La serie retrata la historia de cuatro amigos que ven cómo sus vidas se transforman radicalmente ante una amenaza donde el chantaje y la angustia no dan tregua: una trama llena de giros e intrigas que promete enganchar a los espectadores desde el primer episodio.