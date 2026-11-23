La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos este lunes 23 de noviembre, después de que las autoridades de Irán ejecutaran la sentencia impuesta por su participación en un concierto virtual en el que apareció sin el velo islámico obligatorio.

El castigo también alcanzó a cuatro integrantes de su equipo musical, quienes recibieron la misma cantidad de latigazos.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y ha vuelto a poner en el centro del debate las restricciones que enfrentan las mujeres para expresarse artísticamente en el país.

¿Quién es Parastoo Ahmadi, la cantante iraní condenada a 74 latigazos?

Parastoo Ahmadi, cantante. YT Parastoo Ahmadi

Parastoo Ahmadi es una cantante iraní que adquirió notoriedad internacional después de publicar una actuación musical en la que desafió algunas de las restricciones que regulan la participación de las mujeres en la vida artística de Irán.

Su nombre comenzó a circular ampliamente en medios internacionales luego de que compartiera un concierto grabado en un recinto histórico, donde interpretó varias canciones sin utilizar el hiyab, como se conoce al velo islámico.

El 11 de diciembre de 2024, Ahmadi publicó en YouTube una presentación grabada en el histórico caravasar Deir Gachin, ubicado en la provincia iraní de Qom.

El espectáculo, conocido como el “concierto imaginario” o “concierto del caravasar”, mostró a la cantante con un vestido negro, sin cubrirse el cabello y acompañada por cuatro músicos hombres.

La actuación se realizó sin público presencial y fue concebida como una presentación para una audiencia imaginaria. Sin embargo, su difusión en internet permitió que miles de personas pudieran verla y compartirla.

La decisión de cantar sin velo tuvo una fuerte repercusión porque en Irán las mujeres están obligadas legalmente a cubrirse el cabello en espacios públicos. Además, enfrentan restricciones para interpretar canciones en solitario ante audiencias mixtas.

Con su actuación, Ahmadi buscó expresar su derecho a cantar y compartir su música con la sociedad iraní. La presentación fue interpretada por numerosos usuarios como un gesto de desafío a las restricciones que limitan la libertad artística de las mujeres.

Se cumple la condena judicial en contra de la cantante

Parastoo Ahmadi, cantante. YT Parastoo Ahmadi

Un día después de la publicación del concierto, el 12 de diciembre de 2024, las autoridades judiciales iraníes anunciaron la apertura de una investigación contra Ahmadi y algunos integrantes de su equipo.

La presentación fue considerada contraria a las normas culturales y legales del país por haberse realizado sin autorización y por las características de su contenido.

Posteriormente, la cantante y algunos de sus colaboradores fueron detenidos, aunque después recuperaron su libertad mientras continuaba el procedimiento judicial.

En junio pasado se informó que un tribunal penal de la provincia de Qom había condenado a Ahmadi y a ocho personas relacionadas con la producción del concierto.

Entre las sanciones reportadas se encontraban 74 latigazos, dos años de prohibición para realizar actividades artísticas y dos años de restricción para salir de Irán.

La condena se relacionó con acusaciones de vulnerar las normas de moralidad pública mediante la producción y difusión de contenido considerado contrario a las disposiciones iraníes.

La sentencia fue posteriormente ratificada por un tribunal de apelación, lo que permitió que el expediente pasara a la etapa de ejecución.

La actualización más reciente del caso llegó este lunes 23 de noviembre de 2026, cuando organizaciones de derechos humanos informaron que las autoridades iraníes ejecutaron la sentencia contra la cantante.

De acuerdo con la información difundida por Hengaw y otros medios, Ahmadi recibió los 74 latigazos en las dependencias encargadas de ejecutar las sentencias de la Fiscalía de Qom.

La ejecución fue confirmada mediante información atribuida a su abogado, Mostafa Nili.

El castigo también fue aplicado a cuatro integrantes de su equipo artístico: los músicos Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri y Amirali Pirnia, además de Mohsen Lashkari, integrante de la producción.

Aunque inicialmente nueve personas habían sido condenadas, los informes sobre la ejecución identificaron a cinco como quienes recibieron los latigazos ese día.

La ejecución de los 74 latigazos ha reavivado las críticas internacionales contra el uso de castigos corporales y las restricciones a la libertad de expresión en Irán.