La música argentina volverá a tomar uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México con la llegada de Babasónicos, agrupación que ha marcado a distintas generaciones gracias a su propuesta musical y su capacidad para explorar nuevos sonidos.

La banda encabezada por Adrián Dárgelos prepara un espectáculo para sus seguidores mexicanos, quienes tendrán la oportunidad de reencontrarse con sus canciones más representativas y conocer parte de su etapa musical más reciente.

Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo conserva su lugar en la escena del rock latinoamericano. Si tienes pensado asistir a su próximo espectáculo, te contamos los detalles sobre los boletos, las opciones para llegar al recinto y las canciones que podrían formar parte de su repertorio.

Todo lo que debes saber del concierto de Babasónicos IG babasonicos

¿Cuándo y dónde será el concierto de Babasónicos en CDMX?

Babasónicos ofrecerá un concierto el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster, el espectáculo está programado para las 20:00 horas.

La presentación forma parte de la gira Babasónicos 2026 y representa un nuevo encuentro con sus seguidores mexicanos, quienes podrán disfrutar de una propuesta que combina rock alternativo, pop y sonidos experimentales.

De acuerdo con información difundida por Ocesa, la agrupación cuenta con más de cinco millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Además, canciones como Irresponsables y Como eran las cosas superan conjuntamente los 450 millones de reproducciones.

El concierto también será una oportunidad para escuchar algunas de las composiciones de CUERPOS, Vol. 1, álbum que el grupo lanzó a finales de 2025 y que incluye temas como TIEMPO OFF, MIAU y MERCADO BLUE.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Babasónicos y dónde comprarlos?

Los precios de las entradas para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes dependen de la zona seleccionada. Las localidades tienen costos que van de 866.75 a 2 mil 852 pesos.

Estos son los precios reportados para las distintas secciones:

Nivel A: 2 mil 852 pesos

Nivel B: 2 mil 232 pesos

Nivel C: mil 612 pesos

Nivel D: mil 240 pesos

Nivel E: 866.75 pesos

La venta de boletos comenzó en mayo de 2026, con una preventa Banamex el día 11 y la apertura general el 12 de mayo. Los interesados pueden consultar las entradas a través de Ticketmaster y las taquillas del recinto.

Antes de realizar la compra, se recomienda revisar el importe final y la disponibilidad de cada sección, ya que los precios y las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la localidad y el canal de venta.

Para evitar fraudes, lo más recomendable es adquirir las entradas mediante los canales oficiales y desconfiar de las ofertas de vendedores particulares en redes sociales.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Babasónicos?

El Palacio de los Deportes se encuentra en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Para llegar al concierto de Babasónicos, los asistentes pueden utilizar diferentes alternativas de transporte público o trasladarse en automóvil.

Una de las opciones más prácticas es el Metro. La estación Velódromo, correspondiente a la Línea 9, se encuentra cerca del recinto. Desde ahí, los asistentes deben cruzar el puente peatonal y caminar aproximadamente 10 minutos para llegar a los accesos del inmueble.

Quienes prefieran llegar en automóvil pueden utilizar el estacionamiento del Palacio de los Deportes, sujeto a disponibilidad y con costo adicional.

Es recomendable planear el traslado con anticipación y revisar los accesos habilitados para el espectáculo. También conviene consultar los avisos de movilidad para evitar contratiempos en las inmediaciones.

Otra sugerencia es llevar únicamente los objetos indispensables y revisar las restricciones de ingreso antes de salir de casa. Las condiciones para acceder con bolsas, cámaras y otros artículos pueden variar de acuerdo con el evento.

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¿Qué canciones podría interpretar Babasónicos en su concierto de CDMX?

Una de las preguntas que más interés despierta entre los seguidores es qué canciones incluirá Babasónicos en su presentación en la capital. Aunque la agrupación no ha confirmado el repertorio definitivo para el concierto del 25 de noviembre, sus actuaciones recientes ofrecen algunas pistas.

La banda continúa con la promoción de CUERPOS, Vol. 1, material que incorpora canciones como TIEMPO OFF, MIAU, MERCADO BLUE, Revelaciones aparte y Maracuyá.

Como referencia, el repertorio de su presentación del 21 de noviembre de 2026 en el Santander Arena de Santiago, Chile, incluyó temas de distintas etapas de su carrera.

Entre las canciones que aparecieron en ese espectáculo destacan:

Pijamas

Fizz

Miau

Las demás

Putita

En privado

La pregunta

Como eran las cosas

Carismático

Yegua

El colmo

También figuraron Revelaciones aparte, Tiempo off y Cocos, entre otras composiciones.

Este repertorio ofrece una referencia de la combinación de canciones recientes y éxitos anteriores que la agrupación presenta durante su gira. Sin embargo, no representa un setlist confirmado para la Ciudad de México, pues la selección y el orden pueden cambiar en cada espectáculo.

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¿Quiénes son Babasónicos y por qué son referentes del rock argentino?

Babasónicos es una agrupación argentina que surgió en 1991, en Lanús, Buenos Aires. Desde sus primeros años formó parte del movimiento conocido como Nuevo Rock Argentino, una corriente musical que impulsó nuevas propuestas dentro de la escena de aquel país.

Con Adrián Dárgelos como vocalista, el grupo construyó una identidad que combina rock alternativo, psicodelia, pop y experimentación sonora. Esta búsqueda creativa le permitió desarrollar un estilo propio y conectar con distintas generaciones de seguidores.

A lo largo de su trayectoria ha publicado discos como Jessico (2001), Infame (2003), Anoche (2005), Mucho (2008), A propósito (2011), Romantisísmico (2013), Discutible (2018) y Trinchera (2022).

Su repertorio incluye canciones que se han convertido en referentes del rock en español, entre ellas Irresponsables, Putita, El Loco, Los Calientes, Pijamas y Carismático.

La relación con México también forma parte de su historia. De acuerdo con la información de Ocesa, Babasónicos ha ofrecido más de diez presentaciones en el Auditorio Nacional, muestra de la respuesta que ha encontrado entre sus seguidores en el país.

Ahora, con CUERPOS, Vol. 1, la banda abre una nueva etapa creativa sin dejar de lado las canciones que marcaron su trayectoria. Su regreso a los escenarios mexicanos representa una oportunidad para celebrar su evolución musical y reencontrarse con un público que ha acompañado su carrera durante más de tres décadas.