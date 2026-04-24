¿De qué trata Apex? El juego de supervivencia extrema de Netflix que te mantendrá al límite

La nueva apuesta de Netflix, Apex, ya está disponible y coloca a Charlize Theron en el centro de un thriller de supervivencia que mezcla tensión física y emocional en un entorno extremo.

La historia sigue a una mujer que se adentra en la naturaleza para enfrentar su propio duelo, pero termina atrapada en un juego mortal que no estaba en sus planes.

Desde su estreno este viernes 24 de abril de 2026, la película Apex ha llamado la atención por su enfoque directo: no se trata solo de escapar, sino de resistir bajo presión constante.

Y es que el enfrentamiento entre los protagonistas se convierte en el eje de una historia donde cada decisión importa.

Apex en Netflix: Una historia de duelo, cacería humana y resistencia con Charlize Theron Netflix

¿De qué trata Apex de Netflix?

En Apex, Charlize Theron interpreta a Sasha, una mujer que decide aislarse en la naturaleza australiana como una forma de procesar una pérdida.

Lo que inicia como una experiencia personal pronto cambia de rumbo cuando aparece Ben, un personaje interpretado por Taron Egerton, que transforma el entorno en un terreno de caza.

Ben establece las reglas de un juego en el que le da ventaja a su víctima antes de comenzar la persecución. A partir de ese momento, la historia se mueve entre la tensión psicológica y la acción física.

La propia Theron describió el proyecto como algo más que una historia de peligro inmediato. Según explicó, el enfoque está en la supervivencia emocional, no solo en la resistencia física. Esa idea atraviesa toda la película y define el comportamiento de su personaje.

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El Outback australiano como escenario clave

Uno de los elementos más relevantes de Apex en Netflix es su locación. El rodaje se llevó a cabo en Australia, específicamente en Sídney y otras zonas de Nueva Gales del Sur, lo que aporta una dimensión visual importante a la historia.

El director Baltasar Kormákur, conocido por proyectos como “Everest”, apostó por utilizar el entorno natural como un elemento narrativo. En esta película, el paisaje no es solo un fondo, sino un factor que influye directamente en el desarrollo de la trama.

Las condiciones del terreno, el aislamiento y la inmensidad del lugar refuerzan la sensación de vulnerabilidad del personaje principal. Cada espacio abierto se convierte en una amenaza potencial.

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¿Cuál es el reparto de Apex?

Además de Charlize Theron y Taron Egerton, el reparto de Apex incluye nombres como Eric Bana, Matt Whelan y Aaron Pedersen, entre otros.

Aunque la historia se centra principalmente en el enfrentamiento entre Sasha y Ben, estos personajes ayudan a construir el contexto en el que se desarrolla la trama.

El guion, escrito por Jeremy Robbins, apuesta por una narrativa que se apoya en los personajes más que en giros complejos. La tensión se construye a partir de la interacción entre los protagonistas y las decisiones que toman en situaciones límite.

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Un thriller que mezcla acción y conflicto interno

Dentro del catálogo de Netflix, Apex se posiciona como una película que combina acción con elementos de thriller psicológico. No se limita a mostrar persecuciones o enfrentamientos físicos, sino que explora cómo reacciona una persona cuando se enfrenta a un escenario extremo sin preparación.

El concepto del “juego” que plantea el antagonista añade una capa adicional de presión. No se trata solo de escapar, sino de entender las reglas impuestas por alguien que controla la situación.

Con una duración de 96 minutos, la película mantiene un ritmo constante, evitando desviarse de su premisa principal. Cada escena está orientada a sostener la tensión y a mostrar la evolución del personaje frente al peligro.

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Dónde ver Apex

Apex ya está disponible en Netflix, por lo que basta con una suscripción a la plataforma para acceder a la película.