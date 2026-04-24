Netflix ya puso en marcha uno de sus proyectos más comentados dentro del entretenimiento juvenil: Scooby-Doo: Origins, la nueva serie live action de Scooby-Doo que buscará contar cómo comenzó la historia de la pandilla más famosa del misterio.

Así es el primer vistazo de Scooby-Doo: Origins

El primer vistazo oficial ya fue revelado y confirma que la producción está en pleno rodaje.

La imagen muestra a los protagonistas en una escena sencilla pero reconocible: asomándose desde una puerta, en una composición que remite directamente al estilo clásico de la franquicia. No hay grandes efectos ni acción visible, pero sí una clara intención de conectar con la esencia original.

El concepto de Scooby-Doo: Origins parte de una idea clara: explorar el inicio de todo. A diferencia de otras versiones donde el equipo ya aparece consolidado resolviendo casos, esta serie apunta a mostrar el momento en que los personajes se conocen y comienzan a trabajar juntos.

Este enfoque no es menor. La franquicia de Scooby-Doo ha tenido múltiples adaptaciones a lo largo de los años —desde caricaturas hasta películas—, pero pocas veces se ha detenido a construir la historia previa de sus protagonistas.

Netflix apuesta por ese espacio narrativo: el antes de la fama, cuando Daphne, Shaggy, Velma y Fred todavía no eran el equipo que el público reconoce. Eso abre la puerta a una narrativa más cercana al crecimiento de los personajes y a sus primeras experiencias resolviendo misterios.

Scooby-Doo Origins: Netflix revela el primer vistazo de su nueva serie live-action Netflix

El elenco joven que lidera la serie de Scooby-Doo: Origins

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el reparto. Scooby-Doo: Origins reúne a un elenco juvenil con experiencia en cine y televisión, lo que sugiere que la plataforma busca conectar con nuevas audiencias sin perder a los fans de siempre.

La serie estará encabezada por:

McKenna Grace como Daphne Blake

Tanner Hagen en el papel de Shaggy Rogers

en el papel de Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley

como Maxwell Jenkins interpretando a Fred Jones

Cada uno de estos actores ya ha participado en producciones relevantes, especialmente dentro de contenidos dirigidos a público joven. Su elección apunta a un tono que combina aventura con desarrollo personal, más allá del misterio clásico.

Aunque en el primer vistazo no aparece Scooby-Doo, el personaje sigue siendo parte central del proyecto. Todo indica que su introducción será clave dentro de la historia, posiblemente ligada al momento en que el grupo se forma.

Especial

El reto de adaptar Scooby-Doo al live action

Llevar Scooby-Doo a live action no es algo nuevo, pero sí es un desafío constante. Las versiones anteriores han tenido resultados mixtos, en parte porque equilibrar el humor, el misterio y el estilo visual de la caricatura no siempre es sencillo.

En este caso, Netflix parece optar por un enfoque más contenido en su primer adelanto. No hay exageraciones visuales ni elementos que rompan con la estética juvenil, lo que sugiere que la serie podría apostar por una narrativa más aterrizada, al menos en sus primeras etapas.

El hecho de centrarse en los orígenes también permite tomar cierta distancia de las comparaciones directas con versiones anteriores, ya que no se trata de repetir fórmulas, sino de construir una historia desde cero dentro de un universo conocido.