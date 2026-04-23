HBO Max: cuánto costará agregar un miembro adicional en México

El modelo de compartir contraseñas en plataformas de streaming sigue cambiando. Ahora, HBO Max implementó en México un nuevo esquema que restringe el acceso a personas fuera del mismo hogar, con la opción de añadir usuarios adicionales mediante un costo mensual.

De acuerdo con la información mostrada dentro de la plataforma, los suscriptores podrán agregar un “miembro adicional” por 79 pesos al mes, una medida que marca un ajuste en la forma en que se utilizan las cuentas.

¿Qué incluye el nuevo miembro adicional?

El complemento permite integrar a una persona que no viva en el mismo domicilio del titular de la cuenta, pero bajo ciertas condiciones específicas.

Entre las características principales se encuentran:

Cuenta independiente para el miembro adicional

Acceso a los beneficios del plan base, incluyendo calidad de video y descargas

Posibilidad de ver contenido en un dispositivo a la vez

Opción de compartir únicamente perfiles de adultos

Además, la plataforma establece que los usuarios adicionales deben ser mayores de 18 años y residir en el mismo país que el titular de la suscripción.

HBO Max anunció cuánto cobrarán extra por usuario nuevo Especial

Un cambio en la dinámica del streaming

La medida modifica una práctica extendida entre los usuarios: compartir cuentas con amigos o familiares fuera del hogar. Con este nuevo esquema, ese uso ahora implica un costo adicional. El ajuste responde a una estrategia que busca transformar a quienes utilizaban cuentas compartidas en usuarios registrados dentro del sistema de pago.

Uno de los puntos clave es que este complemento no estará disponible para todos los usuarios. Según la información proporcionada por la plataforma, solo podrán acceder a esta opción quienes tengan su suscripción facturada directamente por Warner.

Esto excluye a quienes pagan el servicio a través de:

Tiendas de aplicaciones como App Store o Google Play

Proveedores de internet

Servicios de telefonía móvil

Sistemas de televisión de paga

Esta limitación sugiere que la implementación será progresiva o segmentada dependiendo del tipo de suscripción.

Una tendencia en crecimiento dentro del sector

El movimiento de HBO Max se suma a una tendencia más amplia dentro de la industria del streaming, donde distintas plataformas han comenzado a restringir el uso compartido de cuentas.

El objetivo principal es incrementar los ingresos sin modificar el precio base de suscripción, al tiempo que se regula el acceso de usuarios que no forman parte del hogar principal.

Impacto para los usuarios

El nuevo esquema plantea distintos escenarios para los suscriptores. Por un lado, el costo adicional de 79 pesos mensuales puede resultar accesible para quienes buscan mantener el acceso compartido.

Por otro, representa un cambio en la experiencia de uso, especialmente para quienes durante años han utilizado una misma cuenta entre varias personas en diferentes ubicaciones.

El ajuste también podría influir en las decisiones de permanencia o cancelación del servicio, dependiendo del valor percibido por cada usuario frente a otras opciones disponibles en el mercado.

Un modelo en evolución

La implementación de este tipo de medidas refleja cómo las plataformas continúan ajustando sus modelos de negocio en un entorno cada vez más competitivo. El caso de HBO Max en México muestra un enfoque que combina restricción y flexibilidad, al limitar el uso fuera del hogar pero ofrecer una alternativa pagada para mantener ese acceso.

bgpa