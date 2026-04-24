¡Se filtra TODO! Así sería el espectacular escenario de Karol G en el Estadio GNP Seguros

Después de arrasar en 2024 con su gira “Mañana Será Bonito”, Karol G está lista para volver a México con un nuevo espectáculo que promete superar todo lo visto anteriormente. La colombiana confirmó su regreso con el “Tropi Tour”, una propuesta que apunta a mezclar ritmos latinos, visuales y una producción de alto nivel.

Por ahora, la cantante tiene confirmadas dos fechas en territorio mexicano: una en Monterrey y otra en la capital del país, específicamente en el Estadio GNP Seguros. Desde el anuncio, miles de fans comenzaron a preguntarse cómo será el montaje escénico.

Este es el posible mapa del concierto de Karol G en CDMX

Fans de "La Bichota" explotaron luego de que en redes sociales comenzara a circular una imagen que supuestamente revela el diseño del escenario que Karol G utilizaría en su concierto en la Ciudad de México.

Aunque no se trata de información confirmada por el equipo de la artista, la filtración muestra un montaje pensado para maximizar la experiencia del público. De acuerdo con lo que se ha comentado, el escenario tendría una estructura amplia, con pasarelas estratégicas que permitirían a la cantante acercarse a distintas zonas del recinto.

mapa concierto Karol G en CDMX

Este tipo de diseño no solo favorece la visibilidad, sino que también crea una conexión más directa con los fans, algo que ha sido clave en los shows de “La Bichota”. Además, todo indica que el espectáculo mantendría la estética colorida, tropical y dinámica.

Un concierto diseñado para consentir a los fans

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la supuesta filtración es la intención de ofrecer buena visibilidad desde prácticamente cualquier punto del Estadio GNP Seguros. Esto significaría que incluso quienes adquieran boletos en zonas alejadas podrían disfrutar del concierto sin perder detalles importantes.

En eventos masivos como los que encabeza Karol G, el diseño del escenario juega un papel clave. Por ello, la posibilidad de contar con pantallas gigantes, pasarelas y un montaje envolvente ha generado altas expectativas entre los seguidores.

Filtran posibles precios del "Tropi Tour" en México

Otro de los temas que mantiene atentos a los fans es el costo de los boletos. Hasta el momento, no se han revelado precios oficiales para el concierto en la Ciudad de México, pero ya circulan estimaciones basadas en otras fechas del tour.

Según reportes extraoficiales, los boletos podrían tener un rango amplio dependiendo de la zona. Las áreas más exclusivas, como el VIP PIT, alcanzarían precios cercanos a los 9 mil 900 pesos. Por su parte, la cancha general rondaría los 4 mil pesos, mientras que las gradas VIP podrían variar entre los 7 mil y los 4 mil pesos.

Posibles precios del concierto de Karol G en CDMX

Aunque estos costos corresponden a estimaciones de otras ciudades, se espera que en el Estadio GNP Seguros los precios sean similares, lo que ha llevado a muchos fans a prepararse con anticipación.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para Karol G?

La venta de boletos también ya tiene fechas importantes que no se pueden pasar por alto. La preventa comenzará el próximo 29 de abril y estará dirigida a clientes de una institución bancaria, como suele suceder en este tipo de eventos.

Será justamente durante esta etapa cuando se revelen detalles oficiales sobre la distribución del escenario, las zonas disponibles y cuáles serán los mejores lugares para disfrutar del concierto.

Para el público en general, la venta arrancará el 30 de abril a las 14:00 horas. A partir de ese momento, miles de personas competirán por asegurar un lugar en uno de los conciertos más esperados del año.

La fuerte conexión de Karol G con México

El vínculo entre Karol G y México se ha fortalecido con cada visita. En 2022, con el “Bichota Tour”, logró llenar importantes recintos en ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Sin embargo, fue en 2024 cuando marcó un antes y un después con su gira “Mañana Será Bonito”, logrando hitos históricos y consolidándose como una de las artistas más queridas por el público mexicano.

Karol G

Ahora, con su regreso programado para noviembre de 2026 con el “Tropi Tour”, todo apunta a que la cantante volverá a romper récords y ofrecer un espectáculo inolvidable.

AAAT*