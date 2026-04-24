Trajineras con temática de BTS en Xochimilco, ¿cuánto cuesta el paseo y en qué embarcadero es?

Con motivo de la visita de BTS en México por su World Tour ‘ARIRANG’, Xochimilco se teñirá de morado con 10 trajineras temáticas de la exitosa agrupación surcoreana de K-pop.

Ante los próximos conciertos de BTS, las fanáticas no podían dejar pasar la ocasión y organizaron este proyecto independiente en Xochimilco.

Trajineras con temática de BTS en Xochimilco: lugar y costos

Trajineras con temática BTS en Xochimilco. Especial

Según lo dado a conocer por las Army, será del 7 al 11 de mayo cuando las fans puedan disfrutar de paseos en las trajineras de Xochimilco, con temática del grupo surcoreano.

El Embarcadero en donde se encontrarán estas trajineras es en el de Las Flores, Nativitas, que se ubica en la Calle del Mercado No. 1, Barrio de Xaltocán.

Embarcadero Las Flores. Siete razones para soñar. Diez trajineras para vivirlo. Aquí empieza tu momento”, dieron a conocer las Army sobre los paseos.

Para llegar a lugar exacto en donde están las ‘trajas’ BTS, las Army señalaron que deben pasar por el arco y el Embarcadero se encuentra al fondo a la izquierda. Ahí, en las primeras escaleras, a la derecha, deben bajar, con la ‘Señora Carmen’.

Sobre el costo, refirieron que es de 600 pesos por trajinera, no por persona.

BTS en México

Trajineras con temática BTS en Xochimilco. Especial

BTS regresará a México en 2026 con una de las visitas más esperadas del año. La agrupación surcoreana incluyó a Ciudad de México dentro de su gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, marcando su retorno como grupo completo tras el periodo de actividades solistas y servicio militar de algunos integrantes. La noticia provocó una enorme reacción entre ARMY México, que llevaba años esperando nuevas fechas en el país.

Los conciertos confirmados serán en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más grandes e importantes del país, antes conocido como Foro Sol. La elección del estadio confirma que se espera una producción de gran escala, con escenario internacional, pantallas gigantes, efectos visuales y una asistencia masiva de fans de México y otros países de Latinoamérica.

Fechas

7 de mayo de 2026 – 8:00 p.m.

9 de mayo de 2026 – 8:00 p.m.

10 de mayo de 2026 – 8:00 p.m.

Las tres fechas aparecen registradas en Ticketmaster México como parte oficial del tour.

Se trata de la primera visita del grupo a México en varios años y una de las primeras grandes etapas de su regreso global. BTS mantiene una base de fans enorme en el país, por lo que México fue elegido como una de las sedes principales en América. Para muchos seguidores, estas fechas representan la oportunidad de ver nuevamente a los siete integrantes juntos sobre el escenario.

Desde el anuncio, la venta de boletos generó filas virtuales masivas en Ticketmaster. Medios reportaron saturación, alta demanda y reclamos de fans por disponibilidad limitada. Algunas fechas ya aparecieron como agotadas o sin disponibilidad en plataformas oficiales, lo que demuestra el nivel de expectativa por el regreso del grupo.

Sin duda alguno, será uno de los eventos musicales más grandes del año en México y uno de los regresos más esperados por el fandom latinoamericano.

*mvg*