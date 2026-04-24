Kunno filtra FOTO de Nodal y Ángela Aguilar tras rumores de separación

En medio de los rumores de ruptura de Christian Nodal y Ángela Aguilar, el influencer Kunno filtró en sus redes sociales una fotografía de la pareja.

El rumor de separación entre Ángela y Nodal en comenzó a tomar fuerza entre el 17 y el 20 de abril de 2026. El origen principal de las especulaciones fue el estreno del video musical “Un vals” de Nodal. En redes sociales comenzó a comentarse que la modelo protagonista del clip tenía parecido físico con Cazzu, expareja de Christian y madre de su hija. Eso detonó críticas, comparaciones y teorías de que Ángela se habría molestado.

Los rumores señalaban incluso discusiones familiares y tensión con el entorno de los Aguilar.

Sin embargo, la respuesta de la pareja fue silencio total.

Kunno filtra foto de Nodal y Ángela Aguilar

Justo después de la primera reaparición de Nodal tras el escándalo, en un concierto en Aguascalientes en donde se le vio solo, sin Ángela Aguilar, Kunno publicó dos fotos en sus historias de Instagram.

Con las dos imágnes, el influencer puso fin a las especulaciones sobre una posible separación de la pareja.

En la primera imagen, Nodal y Aguilar se abrazan a contraluz durante un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje. Kunno acompañó la imagen con la frase “mis papis” y un emoji de corazón rojo.

Kunno filtra foto de Nodal y Ángela Aguilar. Especial

La segunda fotografía que podría no ser reciente, muestra a los tres dentro de una aeronave privada. Nodal carga y abraza a Aguilar mientras Kunno, a un costado, también los rodea con los brazos. El influencer acompañó la imagen con una broma directa: “felices los 3”, escribió.

Kunno filtra foto de Nodal y Ángela Aguilar. Especial

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han publicado nada al respecto.

La cercanía de Kunno con Ángela y Nodal

El vínculo del influencer Kunno con ambos es el de amigo cercano y figura frecuente dentro de su círculo social, por lo que su nombre suele aparecer cada vez que surge alguna noticia sobre la pareja.

La conversación en redes comenzó porque Kunno ha sido visto en múltiples ocasiones con Ángela y Nodal, ya sea en reuniones privadas, eventos públicos o publicaciones en redes sociales. Esa cercanía hizo que muchos usuarios lo identificaran como alguien muy presente en la vida de los dos, especialmente desde que hicieron pública su relación.

Además, Kunno ha salido públicamente a defender a la pareja cuando han enfrentado críticas o rumores. En entrevistas y declaraciones, aseguró que entre Ángela y Nodal no hubo infidelidad y que la relación inició cuando el cantante ya estaba separado de Cazzu. Por eso algunos lo consideran una especie de vocero no oficial del romance.

También ha sido protagonista involuntario de memes y especulaciones. En redes sociales circularon bromas diciendo que era “el tercero en discordia” o que tenía una relación especial con Nodal, versiones que nunca tuvieron sustento real y que él mismo tomó con humor.

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