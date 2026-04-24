El actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo volvió a hablar sin filtros sobre su estado de salud. A sus 78 años, el comediante vive con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una condición que arrastra desde hace años y que está directamente relacionada con su historial de tabaquismo.

El primer actor reveló que mantiene la esperanza de someterse a un trasplante de pulmón, una opción que podría cambiar su calidad de vida.

“Me han quitado dos pedazos de pulmón”: su diagnóstico actual

Durante una charla reciente, Jorge Ortiz de Pinedo fue directo al describir su condición. El actor explicó que ha perdido dos lóbulos pulmonares y que ha enfrentado el cáncer de pulmón en dos ocasiones, todo derivado del consumo de tabaco.

La enfermedad que hoy padece, el EPOC, es una afección crónica que dificulta la respiración y que suele avanzar con el tiempo. En su caso, el daño acumulado ha sido considerable, aunque él mismo asegura que actualmente se encuentra estable.

Aun así, no deja de pensar en la posibilidad de un trasplante. No lo plantea como una urgencia inmediata, pero sí como una alternativa a futuro.

Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene firme: trasplante de pulmón podría cambiar su vida Cuartoscuro

¿Hay posibilidad de un trasplante de pulmón?

Sobre ese tema, Jorge Ortiz de Pinedo explicó que está a la espera de que se active el protocolo médico que le permita ser considerado como receptor. Para que esto ocurra, deben coincidir varios factores: un donador compatible en tamaño, tipo de sangre y condiciones del órgano.

El actor reconoce que no hay certeza sobre cuándo podría darse esa oportunidad. Aun así, mantiene una postura clara: está dispuesto a asumir los riesgos que implica una cirugía de este tipo si eso le permite extender su vida.

En sus propias palabras, se trata de una posibilidad que podría “alargar su estancia en el planeta”, una frase que resume cómo percibe este proceso sin dramatizar, pero con plena conciencia de lo que implica.

Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene firme: trasplante de pulmón podría cambiar su vida Cuartoscuro

Jorge Ortiz de Pinedo lanza mensaje sobre tabaco y vapeadores

Más allá de su situación personal, Jorge Ortiz de Pinedo aprovechó para lanzar una advertencia, especialmente dirigida a los jóvenes. El actor fue claro al hablar sobre los riesgos del consumo de tabaco y también de los cigarros electrónicos.

Se refirió directamente a la idea de que vapear es inofensivo, algo que rechazó de forma tajante. Según explicó, estos dispositivos también contienen sustancias dañinas que pueden afectar seriamente los pulmones.

Para reforzar su punto, utilizó su propia experiencia como ejemplo. Haber enfrentado cáncer de pulmón en dos ocasiones y vivir con EPOC no es algo que, en sus palabras, valga la pena repetir.

El mensaje no viene desde la teoría, sino desde alguien que ha pasado por las consecuencias físicas de años de consumo.

Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene firme: trasplante de pulmón podría cambiar su vida Cuartoscuro

A pesar del diagnóstico, Jorge Ortiz de Pinedo no se ha retirado por completo de la vida pública. Su actitud frente a la enfermedad ha sido mantenerse activo dentro de lo posible, adaptando su ritmo a sus condiciones de salud.

El EPOC no tiene cura, pero puede manejarse con tratamiento médico y cambios en el estilo de vida. En su caso, el seguimiento constante y la vigilancia de su estado han sido clave para mantenerse estable.

La posibilidad del trasplante sigue ahí, como una opción que podría cambiar el panorama en el futuro. Mientras tanto, el actor continúa con su rutina, consciente de sus limitaciones, pero sin dejar de lado su carrera ni su presencia en el medio.

El testimonio de Jorge Ortiz de Pinedo se suma a otros casos dentro del entretenimiento donde las figuras públicas deciden hablar abiertamente sobre su salud, no solo para informar, sino también para poner sobre la mesa temas que suelen ignorarse hasta que se vuelven inevitables.