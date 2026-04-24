Confirman compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz: esto se sabe

La historia de amor entre Harry Styles y Zoë Kravitz acaba de dar un giro que tiene a todo el mundo hablando. Según un reciente reporte del medio Page Six, la pareja estaría oficialmente comprometida tras apenas ocho meses de relación.

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos tras ocho meses de relación

La noticia llega después de semanas de especulación, alimentadas principalmente por una serie de imágenes en las que Kravitz aparece luciendo un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente el compromiso, una fuente cercana a la pareja, asegura que ambos están listos para dar el siguiente paso.

Harry Styles y Zoë Kravitz están en el centro de los rumores tras unos meses de su relación discreta. Grosby

Está completamente enamorado. Saltaría por un precipicio por ella”, reveló el informante al medio, dejando ver el nivel de intensidad emocional que el cantante siente por la actriz.

De acuerdo con este testimonio, el intérprete británico no solo está feliz, sino convencido de que Kravitz es la persona con la que quiere compartir su vida. Del lado de la actriz, el sentimiento parece ser igual de fuerte, ya que también se ha dicho que ella lo considera su “alma gemela”.

Cómo inició la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Desde que fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, su romance ha evolucionado de forma discreta pero constante, lejos de los reflectores y de la sobreexposición mediática que suele acompañar a figuras de su nivel.

Harry Styles y la actriz protagonizaron un romántico momento en Londres. Grosby

Sus primeras apariciones juntos ocurrieron en ciudades como Roma y Londres, donde fueron vistos caminando de la mano y compartiendo momentos íntimos. Con el paso de los meses, las señales de complicidad se hicieron más evidentes, aunque siempre bajo un perfil bajo que solo aumentó el interés del público.

Parte del encanto de esta relación radica en la mezcla de mundos que representan. Por un lado, Styles, uno de los artistas pop más influyentes de su generación; por el otro, Kravitz, actriz, directora y referente de estilo con una estética sofisticada y una carrera sólida en cine y televisión. Juntos, proyectan una imagen de pareja moderna, creativa y enigmática.

Ni Harry ni Zoë han confirmado el compromiso, aumentando el misterio. IG

Reacciones por el compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Según la fuente, la noticia no ha sorprendido a su círculo más cercano, donde la relación ya era vista como algo serio y con futuro. Además, se ha reportado que Styles ya ha convivido con el entorno familiar de Kravitz, incluyendo a su padre, Lenny Kravitz, lo que suele interpretarse como una señal clara de compromiso emocional.

Este compromiso marca un nuevo capítulo en la vida amorosa de ambos. Para Kravitz, representa una nueva oportunidad tras su matrimonio con Karl Glusman y su posterior compromiso con Channing Tatum, relación que terminó en 2024.

Para Harry, en cambio, este paso representa algo poco común. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por mantener su vida sentimental lejos del ojo público, a pesar de haber sido vinculado con figuras como Olivia Wilde y Kendall Jenner. Un compromiso, de confirmarse, sería uno de los movimientos más significativos en su vida personal.

A pesar de toda esta información, es importante señalar que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de los representantes de ambos. El compromiso, por ahora, se mantiene en el terreno de los reportes y las fuentes cercanas.

Sin embargo, eso no ha impedido que fans y medios ya imaginen cómo sería una boda entre dos de las figuras más influyentes del entretenimiento actual. Una unión que, sin duda, combinaría música, cine, moda y un toque de misterio que los caracteriza.