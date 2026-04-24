"¿Cuánto costó el ataúd?": Poncho de Nigris entra sin permiso a velorio y desata indignación | VIDEO

En las últimas horas, el nombre de Poncho de Nigris se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video que muestra un incómodo momento. El también empresario llegó a una vivienda acompañado de su equipo de trabajo de "Jalando Fierro" sin saber que en el interior se llevaba a cabo un velorio.

Las imágenes, compartidas ampliamente en plataformas digitales, captan el instante en que el regiomontano entra al domicilio y, al percatarse de la situación, intenta reaccionar de inmediato. Visiblemente sorprendido, el conductor se dirige a los presentes para confirmar lo que ocurre.

¿Es un velorio? Una disculpa, ¿cuándo necesita?, ¿cuánto le costó el ataúd?, dijo el conductor.

La pregunta, que aparentemente buscaba dimensionar el gasto de la familia, fue interpretada por muchos usuarios como inapropiada, desatando una ola de críticas en redes sociales.

El incómo momento que Poncho de Nigris protagonizó en funeral

Tras darse cuenta del momento sensible que atravesaban los familiares, Poncho de Nigris ofreció disculpas inmediatas. En el mismo video se observa cómo intenta enmendar el error brindando apoyo económico a los afectados.

Le voy a dar cinco mil pesos para que recuperen algo, para los gastos de su mamá. Que en paz descanse, una disculpa, nos equivocamos, expresó.

El gesto, aunque fue valorado por algunos usuarios como un intento de reparar la situación, no logró frenar del todo las críticas. En redes sociales, el debate se dividió entre quienes consideraron que el conductor actuó con buena intención y quienes señalaron que la escena evidenció falta de sensibilidad.

Poncho de Nigris

Poncho de Nigris es duramente criticado

Como suele ocurrir con figuras públicas, la polémica creció rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram. Algunos internautas calificaron la situación como “fuera de lugar”, especialmente por tratarse de un momento doloroso para la familia.

Otros, en cambio, defendieron al conductor al señalar que se trató de un error genuino y destacaron que ofreció disculpas y ayuda económica de inmediato. También hubo quienes cuestionaron la grabación misma del contenido, al considerar que este tipo de dinámicas pueden propiciar situaciones incómodas.

¿Quién es Poncho de Nigris?

Alfonso “Poncho” de Nigris es un conductor, empresario y creador de contenido con una amplia trayectoria en el entretenimiento mexicano. Saltó a la fama tras su participación en el reality show Big Brother México, lo que le abrió las puertas a múltiples proyectos en televisión y redes sociales.

A lo largo de los años, ha logrado mantenerse vigente gracias a su estilo directo y su presencia constante en plataformas digitales. Uno de sus momentos más recientes de mayor exposición fue su participación en La Casa de los Famosos México, donde se consolidó como uno de los favoritos del público.

Además, en 2025 impulsó el evento Ring Royale, una propuesta que mezcla espectáculo y deporte, reforzando su perfil como empresario dentro del mundo del entretenimiento.

Poncho de Nigris rodeado de polémicas

No es la primera vez que Poncho de Nigris se encuentra en medio de la polémica. A lo largo de su carrera ha protagonizado diversos momentos que han generado conversación en redes sociales y medios de comunicación.

Entre ellos destacan sus constantes declaraciones sin filtro, discusiones públicas con otras figuras del espectáculo y contenido que, en ocasiones, ha sido señalado como provocador. Su personalidad frontal ha sido clave tanto para su popularidad como para las críticas que recibe.

Poncho de Nigris Instagram: Poncho de Nigris

Este nuevo episodio se suma a esa lista de controversias, reavivando el debate sobre los límites del contenido digital y la responsabilidad de las figuras públicas al interactuar con situaciones sensibles.

AAAT*