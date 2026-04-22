¿Cuándo se estrena México 86? Todo sobre la nueva película de Diego Luna en Netflix

El tráiler de México 86 ya está aquí y pone el foco en una historia poco explorada y que no todos conocen, lo que pasó fuera de la cancha para que el país volviera a convertirse en sede de un Mundial.

La película apuesta por contar ese proceso desde un ángulo distinto, con humor, tensión política y decisiones que se tomaron lejos del balón.

La trama sigue a Martín de la Torre, un burócrata mexicano que, sin tener el perfil tradicional, termina siendo pieza clave para que México organizara el Mundial del 86, uno de los eventos deportivos más importantes de la historia.

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La historia que no se vio durante el Mundial del 86

El punto de partida de México 86 es un momento clave: la oportunidad inesperada de organizar el torneo cuando todo parecía definido. A partir de ahí, la historia se construye alrededor de un personaje que no pertenece al mundo del futbol profesional, pero que entiende cómo moverse en escenarios complejos.

Martín de la Torre no solo enfrenta a otros países interesados en la sede, también navega en un entorno donde las decisiones pasan por intereses políticos, negociaciones discretas y estrategias poco convencionales. La película plantea que el verdadero partido no se jugó en el estadio, sino en oficinas, reuniones y acuerdos que marcaron el rumbo del evento.

El guion, escrito por Daniel Krauze y Gabriel Ripstein, toma ese contexto para construir una narrativa que mezcla hechos reales con elementos de ficción, manteniendo el foco en la tensión de ese proceso.

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Diego Luna encabeza el elenco de México 86

Uno de los principales atractivos del tráiler de México 86 es su elenco. Diego Luna lidera el proyecto no solo como protagonista, sino también como productor ejecutivo, reforzando su presencia en el cine mexicano tanto frente como detrás de cámara.

A su lado aparecen Karla Souza y Daniel Giménez Cacho, junto con actores como Álvaro Guerrero, Memo Villegas y Juan Pablo Fernández. El reparto combina perfiles consolidados con rostros reconocibles del cine y la televisión mexicana, lo que le da peso a la historia desde distintos frentes.

La dirección corre a cargo de Gabriel Ripstein, quien ya ha trabajado en proyectos con enfoque social y narrativas centradas en personajes complejos. En este caso, traslada esa mirada a una historia vinculada con el futbol, pero desde una perspectiva más política y estratégica.

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Humor, poder y decisiones al límite en México 86

Lejos de ser una película deportiva tradicional, México 86 apuesta por un tono que mezcla humor, audacia e ingenio mexicano con situaciones de presión constante. El protagonista opera en un entorno donde cada movimiento puede cambiar el resultado, y donde las reglas no siempre son claras.

El tráiler deja ver a un personaje que actúa al límite, tomando decisiones arriesgadas para conseguir un objetivo que parecía fuera de alcance. En ese camino, la película muestra cómo los juegos de poder influyen en cada paso, y cómo una victoria de este tipo implica costos que no siempre son visibles.

También hay espacio para el contexto de la época, con referencias al clima político y social que rodeaba al país en esos años, lo que añade otra capa a la historia más allá del futbol.

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¿Dónde y cuándo se estrena México 86?

El estreno de México 86 ya tiene fecha confirmada y plataforma. La película llegará directamente a Netflix el próximo 5 de junio, apostando por un lanzamiento que la acerque a una audiencia amplia desde el primer día.

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Mira el tráiler aquí: