Netflix desarrolla serie de 'The Nanny Diaries' con Scarlett Johansson

Netflix avanza en el desarrollo de una nueva serie basada en The Nanny Diaries, el libro que retrata la vida dentro de la élite neoyorquina desde la mirada de una niñera. El proyecto contará con Scarlett Johansson como productora ejecutiva, marcando su regreso a la historia que protagonizó en su versión cinematográfica de 2007.

La plataforma busca trasladar el universo del libro a formato televisivo con una narrativa más extensa, centrada en los contrastes entre la vida cotidiana y los excesos de la alta sociedad.

El desarrollo de la serie estará encabezado por Amy Chozick y Jenny Bicks, quienes fungirán como guionistas, productoras ejecutivas y co-showrunners.

Chozick ha trabajado en producciones como House of Cards, mientras que Bicks cuenta con experiencia en series como Sex and the City. Su incorporación apunta a un enfoque narrativo centrado en relaciones personales, conflictos sociales y dinámicas de poder.

The Nanny Diaries Especial

Scarlett Johansson cambia de rol en la historia

Aunque no está confirmado que vuelva a actuar en la serie, Scarlett Johansson participará como productora ejecutiva a través de su compañía These Pictures, junto a Jonathan Lia y Keenan Flynn.

En la adaptación cinematográfica de 2007, la actriz interpretó a Annie, la protagonista. Aquella versión llevó a la pantalla la historia de una joven que se introduce en el mundo de las familias adineradas de Nueva York como niñera.

El proyecto suma a figuras clave de la industria. Entre los productores ejecutivos se encuentran:

Greg Berlanti , junto a Sarah Schechter y Leigh London Redman, a través de Berlanti Productions

, junto a Sarah Schechter y Leigh London Redman, a través de Berlanti Productions Gary Barber y Sean Hoagland, en representación de Spyglass Media Group

Además, el estudio detrás de la serie será Warner Bros. Television, con el que Berlanti mantiene un acuerdo general.

Una historia sobre ambición, secretos y doble vida

La trama seguirá a Annie, una aspirante a escritora sin recursos que acepta un trabajo como niñera en el Upper East Side. A partir de ahí, se adentra en un entorno marcado por privilegios, tensiones familiares y dinámicas de poder.

El giro central ocurre cuando Annie consigue un contrato editorial que la impulsa a documentar desde dentro la vida de la élite. A partir de ese momento, deberá sostener una doble vida: la de trabajadora doméstica y la de observadora de un mundo al que no pertenece.

La historia explora cómo este equilibrio se vuelve cada vez más complejo conforme la protagonista desarrolla vínculos con las personas que inicialmente planeaba retratar.

Del libro al streaming: una historia que vuelve

The Nanny Diaries fue publicada en 2002 por Emma McLaughlin y Nicola Kraus, convirtiéndose en un éxito editorial que dio pie a una secuela titulada Nanny Returns en 2010.

La adaptación cinematográfica, estrenada en 2007, contó también con un elenco que incluyó a Laura Dern, Paul Giamatti, Alicia Keys y Chris Evans.

La nueva serie representa un regreso a este universo, ahora con la posibilidad de profundizar en sus personajes y conflictos a lo largo de varios episodios.

Un proyecto en desarrollo

Por ahora, la serie se encuentra en etapa de desarrollo, sin fecha de estreno confirmada ni detalles sobre su elenco principal frente a cámaras.