Alessandra Rosaldo regresa a México junto a Eugenio Derbez para despedir a su padre

La industria del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido productor musical, representante artístico y una figura clave en el desarrollo de importantes carreras.

La noticia generó numerosas reacciones debido a la trayectoria que construyó a lo largo de varias décadas, periodo en el que colaboró con destacados intérpretes y participó en la promoción de espectáculos y proyectos musicales.

Foto: Instagram alexrosaldo

Además de su labor profesional, Jaime Sánchez Rosaldo era conocido por ser el padre de Alessandra Rosaldo, cantante y actriz que alcanzó gran éxito como integrante del dueto pop Sentidos Opuestos.

Foto: Especial

Seguimiento a los servicios funerarios

El programa "Venga la Alegría", informó que Alessandra Rosaldo y su esposo, el actor y productor Eugenio Derbez, viajaron desde Los Ángeles a la Ciudad de México para acompañar a la familia durante este difícil momento.

Ambos arribaron al país para asistir a los servicios funerarios del productor. Mientras Eugenio Derbez permanecía en el recinto donde se realizan las ceremonias de despedida, Alessandra se encontraba acompañada por sus hermanas atendiendo diversos asuntos relacionados con los trámites correspondientes.

Jorge Nieto se encuentra en la funeraria donde se vela a Jaime Sánchez Rosaldo donde ya se encuentran su hija Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. 👀💥#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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El legado de Jaime Sánchez Rosaldo en la música

Jaime Sánchez Rosaldo dejó una huella importante en la industria del espectáculo gracias a su trabajo como representante y promotor artístico. A lo largo de su carrera colaboró con reconocidos intérpretes, entre ellos Lupita D'Alessio y José Luis Rodríguez "El Puma", contribuyendo al crecimiento y consolidación de sus proyectos profesionales.

Asimismo, desempeñó un papel relevante en el desarrollo de Sentidos Opuestos, agrupación formada por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, que se convirtió en uno de los fenómenos musicales más representativos de la década de los noventa.

Su experiencia también lo llevó a participar en la organización de conciertos, eventos masivos y negociaciones dentro de la industria discográfica, convirtiéndose en una figura respetada dentro del medio artístico mexicano.