“Empecé a sentirme muy mal”: Alessandra Rosaldo habla de su diagnóstico

Alessandra Rosaldo decidió abrir una de las conversaciones más personales de su vida y, al hacerlo, puso sobre la mesa un tema que sigue siendo urgente: la salud mental.

La cantante y actriz de 54 años sorprendió al revelar su diagnóstico, el cual le permitió entender muchas de las emociones que había experimentado durante años.

¿Qué enfermedad tiene Alessandra Rosaldo?

Fue durante su participación en el podcast Entre hermanas donde la vocalista de Sentidos Opuestos habló con total honestidad sobre este diagnóstico que, según sus propias palabras, llegó después de un largo periodo de malestar físico y emocional que no lograba explicar del todo.

Empecé a sentirme muy mal”, confesó, al recordar el momento en que su cuerpo comenzó a enviarle señales claras de que algo no estaba bien.

La cantante confesó que nunca se consideró una persona depresiva, lo que hizo más impactante el diagnóstico. IG alexrosaldo

En un inicio, Alessandra buscó respuestas desde el lado físico, especialmente por problemas intestinales que la aquejaban, sin imaginar que detrás de esos síntomas había un trasfondo emocional mucho más profundo.

En su búsqueda por mejorar su salud, se sometió a diversos estudios, incluidos análisis genéticos, que finalmente le dieron claridad sobre lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico: ansiedad severa y depresión.

Recibir un diagnóstico le dio tranquilidad al ponerle nombre a lo que sentía. IG alexrosaldo

Alessandra Rosaldo habla de su salud mental

La noticia la tomó por sorpresa. Durante años, Alessandra no se había considerado una persona depresiva, por lo que escuchar ese diagnóstico fue impactante. Sin embargo, lejos de negarlo, encontró en él una especie de alivio.

Por un lado fue como ‘¿qué?’, pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca”, compartió.

Sus síntomas comenzaron con malestares físicos que la llevaron a buscar respuestas médicas. IG alexrosaldo

Para ella, ponerle nombre a lo que sentía significó dejar de cuestionarse constantemente y comenzar a comprenderse desde un lugar más empático.

La intérprete explicó que, al mirar hacia atrás, pudo reconocer que la ansiedad había estado presente en su vida desde hace mucho tiempo, aunque no la identificaba como tal. En cambio, la depresión fue algo que se intensificó en años recientes, posiblemente influida por distintos factores, incluidos cambios hormonales y situaciones personales.

Alessandra Rosaldo revela qué pensó sobre su diagnóstico

Uno de los aspectos más delicados de su testimonio fue cuando habló sobre los pensamientos que llegó a tener respecto a su familia. Alessandra aclaró que nunca tuvo ideas suicidas, pero sí experimentó una profunda sensación de ser una carga para sus seres queridos, especialmente para su esposo, Eugenio Derbez, y su hija, Aitana.

No estaba pensando en matarme, pero sí me preguntaba cómo le hago para quitarme de sus vidas y no seguirlos afectando con esto que yo traigo”, confesó con total honestidad.

La artista reveló que sentir que era una carga para su familia fue una de sus experiencias más difíciles. IG alexrosaldo

Este tipo de pensamientos, explicó, fueron parte de lo que hoy entiende como síntomas de la depresión, aunque en su momento no lograba dimensionarlo.

La cantante también destacó la importancia de entender la conexión entre el cuerpo y las emociones. Durante la conversación, se abordó cómo la salud intestinal puede influir directamente en el estado de ánimo, debido a su relación con la producción de serotonina, una hormona clave en la regulación emocional.

Su testimonio busca romper estigmas y fomentar la conversación sobre salud mental. IG alexrosaldo

Este descubrimiento fue clave en su proceso, ya que le permitió comprender que su malestar no era únicamente físico ni únicamente emocional, sino una combinación de ambos factores.

Más allá de su experiencia personal, Alessandra Rosaldo hizo un llamado a visibilizar la salud mental y a dejar atrás los estigmas que aún existen alrededor de estos temas. Para ella, hablar abiertamente de lo que vivió no solo es un acto de liberación, sino también una forma de ayudar a otras personas que podrían estar pasando por algo similar sin saberlo.