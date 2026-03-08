"La primera que creyó en mis sueños": Eugenio Derbez dedica mensaje a su madre en su cumpleaños

Eugenio Derbez conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de su madre, la primera actriz Silvia Derbez, con motivo de la fecha en la que celebraría un año más de vida.

El comediante abrió su corazón para recordar a la mujer que se convirtió en el pilar fundamental de su exitosa trayectoria artística.

A través de una publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de apoyo, el creador de exitosos formatos televisivos dejó en claro que su camino hacia la consagración internacional no habría sido posible sin el respaldo incondicional que recibió en casa.

Con nostalgia, el actor recordó aquellos difíciles años de incertidumbre en los inicios de su carrera, señalando que, cuando absolutamente nadie sabía si su arriesgada apuesta por hacer reír al público iba a funcionar, ella ya estaba ahí, aplaudiendo en primera fila.

“Cuando nadie sabía si esto de hacer reír iba a funcionar, ella ya estaba aplaudiendo”, escribe en Instagram el comediante.

¿Quién fue Silvia Derbez, actriz del Cine de Oro?

Reconocida como una de las figuras estelares de la Época de Oro del cine mexicano y una verdadera pionera de la pantalla chica —al protagonizar "Senda prohibida", la primera telenovela producida en el país—, Silvia no solo le heredó a Eugenio una profunda pasión por los escenarios, sino también el apellido artístico que él decidió adoptar como un homenaje permanente a su legado.

En su dedicatoria, el protagonista de la cinta ganadora del Oscar CODA no dudó en enaltecer las cualidades personales de su madre, describiéndola como una mujer valiente, entregada, amorosa y dedicada.

Silvia Derbez Especial

Un detalle que llamó poderosamente la atención de sus seguidores fue la forma en la que la definió como una persona "evolucionada para su época".

A pesar de que han transcurrido más de dos décadas desde el lamentable fallecimiento de la actriz, ocurrido en el año 2002, Eugenio demostró que el vínculo emocional que los une se mantiene completamente intacto frente al paso del tiempo.

El productor cerró su dedicatoria con una reflexión llena de espiritualidad, asegurando que, aunque ella ya no se encuentre físicamente en este plano, tiene la plena certeza de que desde donde esté sigue acompañándolo en cada nuevo proyecto que emprende.