Muere papá de Alessandra Rosaldo: quién era Jaime Sánchez Rosaldo y qué se sabe de su muerte

Alessandra Rosaldo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo a los 84 años, reconocido productor musical y representante artístico que durante décadas trabajó con algunas de las figuras más importantes del espectáculo en México. El fallecimiento ocurrió el lunes 8 de junio.

Además de ser el padre de la integrante de Sentidos Opuestos, también fue responsable de impulsar y representar a varios artistas que alcanzaron gran popularidad en el país. Su legado permanece ligado a proyectos musicales que marcaron distintas generaciones.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

Los primeros reportes señalan que el deceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas. Información difundida por el periodista Carlo Uriel indica que la causa habría sido un infarto.

De acuerdo con lo compartido por el comunicador, la propia Alessandra Rosaldo le habría confirmado el fallecimiento. Hasta el momento, ni la cantante ni su esposo, Eugenio Derbez, han emitido declaraciones públicas.

Por su parte, el programa Ventaneando expresó sus condolencias mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“Lamentamos el fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, además de productor musical y manager de destacadas figuras como Lucero, Sentidos Opuestos…”.

¿Quién era Jaime Sánchez Rosaldo?

Detrás de numerosos proyectos musicales exitosos estuvo la experiencia de Jaime Sánchez Rosaldo, quien dedicó más de cinco décadas al mundo del entretenimiento.

Su trabajo como productor y representante artístico le permitió colaborar con algunos de los nombres más reconocidos de la música mexicana. Gracias a su conocimiento de la industria, participó en el desarrollo profesional de artistas que lograron consolidarse en el gusto del público.

Más allá de su carrera profesional, fue una figura clave en la vida de Alessandra Rosaldo, quien creció rodeada del ambiente artístico gracias a la cercanía de su padre con el medio musical.

¿De qué artistas fue productor y mánager?

Entre los nombres más importantes con los que trabajó se encuentran Lucero, Lupita D'Alessio y José María Napoleón. También existen testimonios que señalan que colaboró con Thalía durante los primeros años de su carrera artística.

Uno de los proyectos más representativos de Jaime Sánchez Rosaldo fue la creación de Sentidos Opuestos. La historia del popular dúo comenzó cuando Alessandra Rosaldo trabajaba como corista en las giras de Lucero y, gracias a la relación profesional de su padre con Chacho Gaytán, se produjo el encuentro que daría origen a la agrupación.

El grupo debutó en 1993 y alcanzó una etapa de gran popularidad a mediados de la década de los noventa, convirtiéndose en uno de los referentes del pop mexicano.

Las polémicas que enfrentó en sus últimos años

Aunque construyó una trayectoria importante dentro del espectáculo, Jaime Sánchez Rosaldo también protagonizó algunos episodios polémicos.

Uno de los conflictos más conocidos fue el que sostuvo con la cantante Dulce. La relación profesional entre ambos terminó en desacuerdo después de un contrato de representación que derivó en diferencias sobre compromisos laborales relacionados con una gira musical. Con el paso del tiempo, el conflicto terminó por resolverse.

Otro episodio que generó atención mediática ocurrió en noviembre de 2023, cuando la actriz Elaine Haro lo acusó públicamente de presunto acoso e intimidación. Sánchez Rosaldo rechazó las acusaciones y manifestó su intención de proceder legalmente.

Ante esa situación, Alessandra Rosaldo, sus hermanas Mariana y Valeria, así como Eugenio Derbez, expresaron públicamente su respaldo al productor, asegurando que las acusaciones carecían de fundamento y que buscaban “llamar la atención”.