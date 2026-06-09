Alessandra Rosaldo y su hermana comparten mensajes para despedir a su papá; "vuela alto"

Alessandra Rosaldo y su hermana Mariana compartieron emotivos mensajes para despedir a su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, cuyo fallecimiento fue confirmado este 8 de junio a través de redes sociales. La noticia generó numerosas reacciones entre seguidores y personas cercanas a la familia, quienes enviaron muestras de apoyo y condolencias ante la pérdida.

A los 84 años de edad, Jaime Sánchez Rosaldo dejó una trayectoria ligada al mundo del espectáculo, donde fue conocido por su labor como representante de varios artistas, así como productor musical.

Aunque en distintas publicaciones han surgido versiones sobre las causas de su muerte, hasta ahora la familia no ha dado a conocer información oficial al respecto.

El mensaje con el que Alessandra Rosaldo recordó a su padre

Horas después de que se difundiera la noticia, la integrante de Sentidos Opuestos utilizó su cuenta de Instagram para compartir una esquela en honor a su padre. El mensaje fue firmado por el equipo del dueto que integra junto a Chacho Gaytán.

En el texto difundido en redes sociales se destacó el legado que Jaime Sánchez Rosaldo dejó dentro de la industria artística y el apoyo que brindó a distintos artistas.

“El equipo de Sentidos Opuestos, lamentamos el sensible fallecimiento de JAIME SÁNCHEZ ROSALDO 1942 - 2026. Padre de nuestra querida Alessandra Rosaldo. CEO y fundador de Star Talento y Arte. Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”.

Mariana Rosaldo también se despide de su papá

Por su parte, Mariana Sánchez Rosaldo recurrió a sus historias de Instagram para dedicar unas palabras a su padre. La también creadora de contenido publicó una imagen de Jaime Sánchez Rosaldo.

“Vuela alto papá”.

La publicación fue compartida pocas horas después de que se conociera el fallecimiento y recibió muestras de solidaridad por parte de sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo?

Mientras familiares y amigos continúan despidiéndose de Jaime Sánchez Rosaldo, también han surgido reportes sobre la posible causa de su fallecimiento. Una de las versiones fue difundida por el periodista Carlo Uriel, quien informó que había logrado confirmar la noticia con Alessandra Rosaldo.

Según lo mencionado por el comunicador, algunas fuentes le indicaron que el exepresentante artístico habría fallecido a consecuencia de un infarto. Sin embargo, esta versión permanece como información extraoficial debido a que ningún integrante de la familia la ha confirmado públicamente.

A lo largo de su carrera, Jaime Sánchez Rosaldo desarrolló proyectos relacionados con la representación artística y el impulso de nuevos talentos.