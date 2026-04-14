El Atlético de Madrid echa al Barcelona de la Champions

El Atlético de Madrid le tiene tomada la medida al Barcelona y nuevamente (por tercera vez) los eliminó en los Cuartos de final de la Champions League. Los dirigidos por Hansi Flick ganaron 1-2 en la vuelta en el Metropolitano, pero no les alcanzó en el global 3-2.

El Barcelona inició con un ritmo frenético y a los 30 segundos originó su primera oportunidad de peligro. Un remate de Lamine Yamal fue rechazado por Juan Musso, quien empezó a ser factor.

Así definió Lamine Yamal para el 0-1 Reuters

Gol del Barcelona. Los dirigidos por Hansi Flick siguieron con su intensidad. Clément Lenglet perdió el esférico, el Barcelona lo recuperó y Lamine Yamal no perdonó para definir con pierna izquierda ante la salida de Musso al 4’.

Musso volvió a ser protagonista. Lamine Yamal tocó de primera intención y Dani Olmo quedó de frente al arco, donde el portero salvó su puerta al 8’.

Ademola Lookman fue un dolor de cabeza por la banda izquierda. El nigeriano superó a Jules Koundé y después mandó una diagonal que no pudo rematar Antoine Griezmann como hubiera querido.

Gol del Barcelona. Excelente pase filtrado de Dani Olmo y Ferran Torres mandó un disparo cruzado al fondo al 24’.

El impacto de Juan Musso sobre Fermín López, que ocasionó un tremendo sangrado Reuters

El partido se detuvo por unos momentos. Fermín López remató de cabeza y al momento de caer, la pierna de Juan Musso le impactó la nariz, lo que ocasionó una severa hemorragia al 25’.

Así anotó Ademola Lookman al 31' Reuters

Gol del Atlético. La respuesta de los dirigidos por Diego Simeone no tardó. Marcos Llorente pisó el acelerador por la banda derecha, llegó al área y mandó diagonal precisa en el manchón penal para que Ademola Lookman mandara el balón al fondo al 31’.

ASÍ FUE EL ATLÉTICO DE MADRID – BARCELONA (SEGUNDO TIEMPO)

El VAR “ahogó” el grito de gol del Barcelona. Ferran Torres adelantó a los blaugranas tras una serie de rebotes, pero el árbitro central señaló que había fuera de juego, luego de revisar la jugada a través del VAR 56’.

Matteo Ruggeri sacó la peor parte en una disputa del balón por el aire, luego de que Gavi le diera un codazo. El futbolista del Atlético empezó a sangrar al 66’. Tras unos minutos, el italiano se puso de pie con un vendaje en la frente.

Le Normand estuvo a punto de empatar el marcador, pero su remate en el área fue rechazado con la pierna derecha de Joan García al 73’.

El Barcelona se quedó con 10 futbolistas. Eric García se fue expulsado tras derribar a Alexander Sorloth; la jugada fue revisada en el VAR al 79’.