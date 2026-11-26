Todavía no termina la temporada y Williams ya recibió el primer revés para 2027, pues la FIA le encontró culpable de exceder el límite presupuestario de 2025. Pese a que la infracción fue menor, ya que solo sobrepasaron el tope por 627 mil libras (0.48%), el organismo internacional del deporte motor tomó la decisión de imponer una sanción económica, aunada a la reducción de sus pruebas aerodinámicas para la próxima temporada.

En la temporada 2025, Williams firmó un año loable, pues consiguió podios importantes de la mano de Carlos Sainz Jr. Además, finalizó en el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores. Sin embargo, 2026 ha sido un contraste contundente: pues la escudería no logró adaptarse a los nuevos parámetros del reglamento técnico y apenas han sumado 16 puntos entre sus dos pilotos. Por tanto, la nueva sanción representa un golpe crítico para la escudería, que no apunta a volver al protagonismo de la categoría el próximo año.

¿Cómo afectará la sanción a Williams?

Las limitaciones que enfrentará el equipo de Grove serán a través de las herramientas que utiliza para desarrollar su monoplaza, pues el castigo de la FIA contempla la reducción de las pruebas en el túnel de viento, algo fundamental para saber si el comportamiento aerodinámico del auto funciona correctamente.

De igual manera, se limitarán las simulaciones de dinámica de fluidos computacional, es decir, las pruebas digitales que realizan los equipos para determinar la resistencia al avance del monoplaza contra el viento. Ahí es donde prueban sus piezas prototipo, como nuevos alerones, pontones, fondo plano, entre otros.

El veredicto también supone un desafío adicional para James Vowles, quien ha encabezado el proyecto de reconstrucción de Williams con el objetivo de devolverla a los primeros puestos de la parrilla. La escudería deberá optimizar sus recursos y aprovechar cada oportunidad de desarrollo para evitar que las limitaciones aerodinámicas compliquen sus aspiraciones.

Alpine también recibió una sanción

Mientras que el castigo a Williams, además del impacto económico, también tendrá consecuencias deportivas, la escudería francesa solo fue sancionada con una multa de entre 300 y 500 dólares, pues no sobrepasó el límite presupuestario, pero sí incurrió en irregularidades administrativas en la presentación de sus cuentas correspondientes a la temporada 2025.