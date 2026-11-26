El piloto mexicano Sergio Pérez anticipó un panorama complicado para este fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2026, penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde no espera que su complicado Cadillac pueda brillar bajo las noches del trazado nocturno.

Durante la conferencia de prensa del jueves, Checo Pérez fue directo al señalar que las condiciones de las curvas rápidas y de alta carga representarán un obstáculo importante frente al resto de la parrilla, por lo que espera que el fin de semana no ser tan competitivos como sí lucieron en Las Vegas,

Pienso que será un fin de semana difícil por la cantidad de curvas de alta velocidad que hay. Creo que será un circuito donde muy probablemente batallaremos bastante para igualar el ritmo de los rivales", declaró el mexicano ante los medios de comunicación.

El panorama deportivo para el tapatío se vuelve aún más cuesta arriba debido a que llega a Lusail arrastrando una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida para la carrera del domingo, esto como consecuencia del castigo que le fue impuesto después de la competencia en Nevada.

En Las Vegas, Checo Pérez protagonizó un contacto con el brasileño Rafael Câmara (Haas) en la vuelta 18 del pasado, incidente que provocó su abandono y convirtió los 10 segundos de sanción original en un retroceso automático en la parrilla qatarí.

Checo Pérez deberá comparecer ante los comisarios este viernes

Por si eso fuera poco, el inicio de actividades en Qatar trajo un nuevo llamado por parte de los comisarios para Checo Pérez, luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo citara formalmente por haber llegado tarde a la conferencia de prensa de este jueves.

A través de un comunicado oficial, el panel de comisarios notificó a Cadillac que tanto el piloto del auto número 11 como un representante de la escudería deberán presentarse este viernes 27 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo local) para responder por una presunta infracción al reglamento deportivo sobre la puntualidad en actos oficiales con la prensa. Generalmente estas situaciones son resueltas con multas económicas.