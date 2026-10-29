Carlos Sainz cuestiona las críticas de Fernando Alonso al nivel de los pilotos coleros en la F1

Este jueves, durante el día de medios del GP de México, Carlos Sainz defendió a los pilotos que luchan en la parte baja de la Fórmula 1. Esto, tras los cuestionamientos de su compatriota Fernando Alonso, quien criticó el nivel de conducción de Alex Albon tras su incidente durante el la última carrera disputada, en Estados Unidos.

Durante el GP de Estados Unidos, un contacto en la curva 11 entre Alexander Albon y Fernando Alonso terminó ocasionando daños en el alerón delantero del español, lo que comprometió considerablemente su ritmo de carrera. Al término de la sesión, fue tajante al señalar el nivel del tailandés en la Fórmula 1.

"Creo que simplemente hay un nivel de pilotaje muy bajo y falta de talento", aseveró en la zona de entrevistas del GP de Estados Unidos.

Al ser cuestionado de nueva cuenta tras los comentarios que realizó, el asturiano sostuvo su punto de vista, dejando entrever que sus declaraciones estaban dirigidas al piloto de Williams, Alexander Albon.

Todos sabemos de quiénes estamos hablando y quiénes se sintieron aludidos por ese comentario, eso te dice todo... Pero si los equipos están contentos con el coste y con las piezas rotas en cada carrera, adelante”, declaró durante la jornada de medios del GP de México.

Sin embargo, Carlos Sainz fue contundente al asegurar que todos los pilotos que compiten en la categoría reina del automovilismo deportivo tienen talento de sobra y que los incidentes ocurren por las condiciones en las que se desenvuelven las carreras.

“Valoro muchísimo a Alex. Es un piloto con el que disfruto competir y nunca he tenido una falta de respeto ni malos momentos con él… En la parte trasera de la parrilla hay mucho más aire sucio, un efecto acordeón mucho más pronunciado y más situaciones en las que tres o cuatro coches llegan en paralelo a una curva. Las probabilidades de sufrir un incidente son mucho mayores que en la parte delantera”, declaró durante el día de medios del GP de México.

Asimismo, añadió que los pilotos que compiten en la parte baja suelen enfrentarse a frustraciones constantes, debido a que sus posibilidades suelen ser mucho más limitadas, mientras otros equipos tienen la capacidad de luchar por victorias y puntos.

Todos tenemos talento de sobra para luchar por podios, estar entre los cinco primeros y ganar carreras. Fernando, Alex, yo mismo y probablemente todos los pilotos que están ahí, como Checo o Valtteri. Los hemos visto competir en la parte delantera de la parrilla y no suelen cometer los errores ni protagonizar los incidentes que vemos en la zona trasera”.

Sainz descarta que los errores de los novatos sean por falta de talento

El español se contrapuso directamente a las declaraciones de Fernando Alonso sobre el nivel de los pilotos que están peleando en la parte baja de la clasificación. Aseguró que se trata de errores de experiencia y no de una señal de que no estén preparados. De igual manera, se puso como ejemplo para ilustrar su punto de vista.

Llevo 12 años en la parrilla y, si hay una temporada en la que considero que el nivel de talento es el más alto, creo que es esta… Algunos cometen errores, pero yo también los cometía cuando era más joven y todavía los cometo ahora. Me han visto cometerlos esta temporada”, aseguró durante el día de medios del GP de México.

Carlos Sainz fue el ganador del GP de México 2024; está penalizado con 5 puestos para esta edición. Reuters

Carlos Sainz afirma su frustración

El piloto madrileño declaró que durante sus últimas dos temporadas con Williams aprendió a adoptar un nuevo enfoque en la Fórmula 1, pues pasó de pelear por victorias con Ferrari a luchar por entrar en la zona de puntos. Además, respaldó su aprendizaje al recordar que su última victoria ocurrió en el GP de México 2024.