La parrilla de la temporada 2027 de la Fórmula 1 quedó confirmada este jueves con la permanencia del británico Oliver Bearman en Haas, con lo cual los 22 asientos ya están ocupados en las 11 escuderías.

Las alineaciones se mantendrán sin relativos cambios de cara al próximo año. Solo el equipo Haas tendrá una modificación con el brasileño Rafael Camara quien, originalmente, ascendería hasta el 2027, pero luego de la salida de Esteban Ocon del equipo ha tomado su posición desde el Gran Premio de Brasil de este año.

Entre las duplas más destacadas que repetirán proyecto sobresale Mercedes, que defenderá sus títulos con el vigente campeón Kimi Antonelli y George Russell; Ferrari, que mantendrá a Lewis Hamilton y Charles Leclerc pese a sus roces en pista; Red Bull, que apostará nuevamente por Max Verstappen e Isack Hadjar; y McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri.

Cadillac conservará a Sergio Pérez quien iniciará así un contrato de tres temporadas que se extenderá hasta el 2029 en una campaña donde la escudería espera poder dar un salto de calidad tras finalizar último en el 2026. Junto al originario de Jalisco se mantendrá el finlandés Valtteri Bottas luego de semanas de especulaciones.

Parrilla oficial de pilotos y equipos de la Fórmula 1 2027