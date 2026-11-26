La Fórmula 1 llega este fin de semana al Gran Premio de Qatar 2026, penúltima cita del calendario, con una regla especial que deberán seguir durante la competencia, con la firma de neumáticos Pirelli poniendo un límite máximo de giros que cada piloto podrá dar al circuito de Lusial con cada set de neumáticos.

Durante la carrera, los competidores solo podrán dar 27 vueltas con cada set de gomas. La competencia está pactada a 57 vueltas, esta restricción —acordada de manera conjunta con la FIA y las escuderías— obliga a que todos los pilotos realicen al menos dos paradas en los pits durante el Gran Premio.

Para esta cita en Doha, el fabricante italiano seleccionó la gama más dura de su catálogo: el compuesto C1 como duro, el C2 como medio y el C3 como blando, repartiendo 13 juegos por piloto al no tratarse de un fin de semana con formato Sprint.

Además, el conteo de giros será acumulativo a lo largo de todas las sesiones del fin de semana, incluyendo las vueltas completadas detrás del Safety Car o bajo Virtual Safety Car. Al término de la clasificación del sábado, Pirelli notificará oficialmente a cada equipo cuántas vueltas de vida útil le restan a cada juego disponible.

¿Por qué Pirelli debe imponer esta regla en Qatar?

La medida responde estrictamente a motivos de seguridad debido a las exigencias únicas del trazado de Lusail, considerado uno de los circuitos más agresivos del mundial por su sucesión de curvas rápidas, las elevadas cargas laterales, el estrés térmico y las altas temperaturas del asfalto.

Dario Marrafuschi, director de motorsport de Pirelli, explicó: "En promedio, los neumáticos alcanzan el 100 por ciento de desgaste después de 25 o 26 vueltas. Esto ejerce más tensión sobre el neumático porque la capa de goma ya no protege la estructura. Además de eso, están las altas cargas, las importantes fuerzas laterales y las altas temperaturas".

El directivo advirtió que los neumáticos delanteros pueden alcanzar el límite total de desgaste sin que los pilotos perciban una caída drástica en el agarre o en los tiempos por vuelta, lo que podría hacer que extiendan su uso y sufran de pinchaduras durante la competencia.