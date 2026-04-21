Vrabel salva su puesto en Patriots y encara el escándalo de infidelidad ante los medios

El head coach de los Patriots, Mike Vrabel, reconoció este martes haber sostenido conversaciones "difíciles" con su familia y la organización tras la reciente difusión pública de fotografías en las que aparece junto a la reportera de la NFL, Dianna Russini.

Russini presentó su renuncia a The Athletic a principios de este mes, luego de que el New York Post publicara imágenes de ella y Vrabel en un hotel de Sedona, Arizona, captadas antes de las reuniones anuales de la liga en marzo. Ambos involucrados están casados con otras personas y han descrito su relación como estrictamente platónica.

He tenido conversaciones difíciles con personas que me importan: con mi familia, la organización, los entrenadores y los jugadores", declaró Vrabel en su primera comparecencia pública sobre el tema. "Han sido positivas y productivas. Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí; empieza conmigo".

Vrabel, quien fue nombrado Entrenador del año por la Associated Press tras llevar a los Patriots al Super Bowl LX en su primera temporada, enfatizó su deseo de no convertirse en una distracción para el equipo. El coach transformó a una organización que venía de un récord de 4-13 en una de las potencias de la Conferencia Americana, aunque cayeron en febrero ante los Seahawks.

Al preguntársele si le resultó difícil hablar con los jugadores el lunes, Vrabel respondió que no.

Tengo que liderar”, dijo. “Tengo que asegurarme de abordar los problemas y comunicarme. Hago eso con todo lo que hacemos. Tenemos un gran grupo de chicos. Estamos entusiasmados por enseñarles. Estamos entusiasmados por ayudarlos. Nos preparábamos para un camino, y ese camino tiene muchos giros y vueltas, tanto positivos, como vimos el año pasado, como negativos, en ocasiones. Habrá obstáculos en el camino”.

Vrabel calla sobre Russini

Vrabel optó por no hacer comentarios sobre Russini, quien la semana pasada renunció a su puesto. Tampoco aclaró si mantiene su declaración inicial al New York Post, en la que calificó las fotografías de "completamente inocentes".

“Respeto y agradezco todas y cada una de las preguntas, pero no voy a poder hacer comentarios al respecto. Aprecio su trabajo y lo que tienen que hacer, pero debo hacer mis comentarios y responder sobre nuestro equipo de futbol americano”.

NFL no investiga a Vrabel

La NFL confirmó el sábado que no realizará una investigación formal sobre la conducta de Vrabel. Brian McCarthy, portavoz de la liga, señaló que no se abrirá un proceso bajo la política de conducta personal, la cual exige a los integrantes de la liga abstenerse de comportamientos perjudiciales para la integridad y la confianza pública de la institución.

Por su parte, Russini anunció su dimisión el 14 de abril en medio de una revisión interna de The Athletic, propiedad de The New York Times. En su carta de despedida, defendió su trayectoria profesional y criticó las especulaciones mediáticas.

He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación, y respaldo cada artículo que he publicado", escribió Russini. "No tengo interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesta a aceptar".

Vrabel agradeció la paciencia de los medios y señaló que su prioridad inmediata es el draft de la NFL que comienza este jueves. "Entiendo que pude haber hablado antes, pero era importante para mí tener primero una conversación franca con los jugadores al iniciar nuestro programa de pretemporada", concluyó.