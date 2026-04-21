Helinho exhibe acoso racial en redes tras ser suspendido por la gresca contra el América

El eco de la trifulca en el Estadio Banorte mutó de la fricción física a la denuncia social. Horas después de que la Comisión de disciplina de la Liga MX dictara una suspensión de tres partidos y una sanción económica contra Hélio Júnio Nunes de Castro, el atacante brasileño de 25 años rompió el silencio para exhibir el asedio racista que desbordó la esfera digital tras su expulsión ante el América.

El castigo federativo, derivado de la patada sin balón y los posteriores golpes intercambiados con Alejandro Zendejas en un cierre de partido que terminó 2-1 a favor de los azulcremas, quedó en un segundo plano cuando Helinho publicó un video en su cuenta de Instagram. En la pieza, el futbolista desnudó la hostilidad de los mensajes recibidos, insultos que buscan despojarlo de su humanidad bajo el pretexto de la rivalidad deportiva.

"El racismo no es una opinión, es violencia. No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales, palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite, los atletas siguen siendo víctimas del racismo dentro y fuera de la cancha. El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio, pero estos no son sólo comentarios. El racismo no es una opinión, es violencia. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación. y el silencio también forma parte de ello. Cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste, crece con la omisión, se fortalece con la normalización. Por lo tanto, no se trata solo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo, toma una postura, no lo normalices. El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable.", sentenció el jugador del Toluca en el texto que acompaña su denuncia.

La cronología de la derrota choricera en Santa Úrsula estuvo marcada por la tensión. El clímax de la violencia ocurrió en el minuto 90, cuando la frustración del brasileño derivó en una tarjeta roja y una batalla campal que se extendió hasta los túneles y las zonas de tránsito compartido con la afición. Registros en video captaron momentos de alta intensidad donde, incluso, Henry Martín intentó confrontar al atacante escarlata.

En uno de los fragmentos recuperados de esa noche, se observa a Helinho encarar a un sector de la grada mientras resbalaba en su trayecto hacia el vestidor. Fue en ese punto crítico donde las provocaciones verbales escalaron a gritos raciales, encendiendo nuevamente la ira de un jugador que ya cargaba con el peso de la derrota y la inminente sanción.

Helinho invita a la denuncia

Helinho apeló a una postura colectiva, instando a la audiencia a denunciar y no claudicar ante la indiferencia. El mensaje del brasileño establece el respeto como el umbral mínimo indispensable en la convivencia, dejando claro que el silencio es, en última instancia, el combustible que permite al racismo echar raíces en el futbol mexicano.