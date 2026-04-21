Cambio radical en transporte en EU durante el Mundial; en Filadelfia será gratis

La polémica por el transporte público en Estados Unidos durante los partidos del Mundial 2026 tuvo un contraste radical. En Nueva Jersey, el viernes pasado anunció que los boletos de ida y vuelta tendrían un costo de 150 dólares, pero en Filadelfia será gratuito para los seis partidos que se disputen en el torneo.

Philadelphia Soccer 2026 anunció que la decisión se tomó gracias a una colaboración con la plataforma de alquiles de alojamientos Airbnb.

El Estadio Filadelfia organizará seis partidos del Mundial 2026 Mexsport

LOS COSTOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN SEDES DEL MUNDIAL 2026 EN EU:

- 150 dólares en Nueva Jersey.

- 95 dólares en Boston.

- Gratis en Filadelfia.

La Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) ofrecerá viajes de tren gratuitos de vuelta a casa, con un servicio que comenzará en el descanso y continuará durante dos horas tras la finalización de los partidos.

“Mi gobierno ha invertido millones de dólares para garantizar que los trenes de la SEPTA sigan prestando un buen servicio ahora que nos embarcamos en un año épico para el deporte en Filadelfia. Y me alegra que Airbnb haya dado un paso al frente para ofrecer viajes gratuitos a los aficionados, de modo que puedan volver a casa de forma segura y asequible”, dijo el gobernador Josh Shapiro.

LOS PARTIDOS EN FILADELFIA DEL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Costa de Marfil vs. Ecuador.

- Viernes 19 de junio: Brasil vs. Haití.

- Lunes 22 de junio: Francia vs. Irak.

- Jueves 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil.

- Sábado 27 de junio: Croacia vs. Ghana.

- Sábado 4 de julio: 1 partido de Octavos de final.