En Barcelona admiten falta de líderes para ganar la Champions

Hansi Flick admitió que el Barcelona necesita de futbolistas que ejerzan liderazgo en la cancha en los momentos decisivos de los partidos, a una semana de que fueron eliminados por el Atlético de Madrid en los Cuartos de final de la Champions League.

“No es una excusa, pero en esos momentos, en marzo, abril, es muy importante tener a todos los jugadores disponibles. Contra el Atlético nos faltaron Frenkie (de Jong) y Raphinha. El año pasado teníamos a Iñigo (Martínez), que era un gran líder. Necesitamos ese tipo de jugadores, capaces de ejercer liderazgo en el campo, de tomar la palabra durante los partidos, en cuartos de final o en semifinales de Champions, y de marcar el camino” declaró Hansi Flick.

Hansi Flick consideró que ya tienen alguna idea de los próximos fichajes Reuters

El técnico alemán no quita el dedo del renglón de ganar la Champions League con el Barcelona, un club en el que le gustaría seguir.

“Me gustaría ganar la Champions y ser el entrenador cuando el estadio esté acabado. Es lo que quiero. Este va a ser mi último paso en mi carrera. Me siento bien y me gustaría renovar, pero no es el momento de hablar de eso”, mencionó.

El Barcelona será el último proyecto en su carrera Reuters

Hansi Flick consideró que el Barcelona tiene un equipo fantástico para los próximos años, por lo que ahora deben tomar buenas decisiones, especialmente en el mercado de fichajes.

“Hablamos todos los días con Deco. Nos centramos también en la próxima temporada, es normal. Tenemos algunas ideas claras, pero no es el momento de hablar de ello”, dijo.

El Barcelona se medirá este miércoles al Celta en el Spotify Camp Nou, duelo de la Jornada 32 de LaLiga, donde tiene una distancia de 9 puntos sobre el Real Madrid.