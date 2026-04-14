¿Amor o traición al periodismo? Dianna Russini renuncia a The Athletic tras escándalo con Mike Vrabel

La periodista Dianna Russini presentó su renuncia a The Athletic sitio propiedad de The New York Times a menos de una semana de que se difundieran imágenes en las que aparece junto al head coach de los Patriots, Mike Vrabel, en un resort exclusivo en Arizona.

Las fotografías, publicadas inicialmente por New York Post a través de su sección Page Six, muestran a Russini y Vrabel en espacios como piscina, jacuzzi y terraza, en escenas que incluyen abrazos y contacto cercano. El material fue captado en fechas previas a las reuniones de propietarios de la NFL realizadas en Phoenix a finales de marzo.

En una carta dirigida al editor ejecutivo Steven Ginsberg, la reportera explicó que su decisión responde al entorno generado tras la publicación de las imágenes. Señaló que el tratamiento mediático del caso escaló en los días posteriores y derivó en especulaciones públicas que, según su versión, carecen de sustento.



Además, este frenesí mediático avanza sin tener en cuenta el proceso de revisión que The Athletic está intentando completar. Sigue escalando, alimentado por filtraciones constantes, y no tengo ningún interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido retirarme ahora, antes de que expire mi contrato actual el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la versión que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más importancia o a dejar que me defina a mí o a mi carrera". He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada artículo que he publicado”, dijo Russini en una carta enviada el martes al editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsberg. “Cuando apareció el artículo de Page Six, The Athletic me apoyó incondicionalmente, expresó confianza en mi trabajo y orgullo por mi periodismo. Por eso estoy agradecido. En los días siguientes, lamentablemente, comentaristas de diversos medios se han enfrascado en especulaciones que se retroalimentan a sí mismas y que simplemente no tienen fundamento.Además, este frenesí mediático avanza sin tener en cuenta el proceso de revisión que The Athletic está intentando completar. Sigue escalando, alimentado por filtraciones constantes, y no tengo ningún interés en someterme a una investigación pública que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesto a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido retirarme ahora, antes de que expire mi contrato actual el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la versión que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más importancia o a dejar que me defina a mí o a mi carrera".

Russini afirmó que respalda el contenido de toda su trayectoria periodística y subrayó que su salida se concreta antes de la fecha de expiración de su contrato, prevista para el 30 de junio. Indicó que su decisión busca evitar que el episodio continúe marcando su actividad profesional, al tiempo que rechazó la narrativa construida en torno a los hechos. Investigación interna y postura editorial

Tras la difusión del material, la dirección de The Athletic inició un proceso de revisión interna para evaluar posibles conflictos en la cobertura informativa relacionada con Vrabel. En un memorando distribuido al personal, Ginsberg señaló que el caso fue tomado con seriedad desde el primer momento.

The Athletic de apoyar a Russini a investigar

En una primera fase, el medio respaldó a su reportera al considerar que las imágenes no ofrecían contexto completo y correspondían a interacciones en espacios públicos. Sin embargo, conforme surgieron nuevos elementos, la investigación se amplió para incluir preguntas sobre la naturaleza de la relación entre Russini y el entrenador, así como su impacto potencial en la cobertura periodística.

Ginsberg indicó que, mientras la revisión seguía en curso, Russini optó por presentar su renuncia. El medio mantendrá el análisis de los hechos para determinar conclusiones internas.

Tanto Russini como Vrabel han señalado que su interacción fue de carácter platónico y que las imágenes no reflejan el contexto total, al formar parte de una reunión más amplia. El entrenador calificó como infundadas las insinuaciones de conducta inapropiada.

Vrabel no acude a conferencia de prensa

El caso adquirió mayor visibilidad al coincidir con la agenda institucional de la NFL. Vrabel no participó en la conferencia de prensa previa al draft de los Patriots, en medio de la atención mediática generada por el episodio.

La situación también abrió cuestionamientos sobre los límites entre acceso informativo y relaciones personales en la cobertura de ligas profesionales, un aspecto que suele regirse por políticas editoriales internas en medios especializados.

Trayectoria y salida anticipada

Russini se integró a The Athletic en 2023 tras una carrera de casi una década en ESPN, donde desempeñó funciones como presentadora, analista y reportera especializada en la NFL. En su etapa más reciente, participaba en contenidos digitales, video y podcasts del medio.

Fuentes citadas por Front Office Sports indican que, tras su salida anticipada, el contrato vigente no será liquidado en su totalidad. La decisión cierra de forma inmediata su vínculo con la publicación en un momento en que aún se desarrollaba el proceso de revisión interna.