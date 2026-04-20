¡Oficial! Cuatro sancionados tras la pelea entre América y Toluca

El pasado sábado 18 de abril, América y Toluca protagonizaron una pelea en los últimos minutos del partido disputado en la cancha del Estadio Banorte; estos son cada uno de los involucrados que terminaron sancionados, castigo que deberán cumplir de manera inmediata.

A horas de que inicie la Jornada 16 del Clausura 2026 de Liga MX, la Comisión Disciplinaria reveló cada una de las sanciones, donde 2 futbolistas y 2 del Cuerpo Técnico se encuentran involucrados.

Estos son los castigos estipulados por la Comisión Disciplinaria:

Helinho (Toluca) / 3 partidos - Vs Mazatlán J16, Vs León J17 y Cuartos de Final de ida con rival por definir.

Henry Martin (América) / 1 partido - Jornada 16 Vs León.

Antonio Mohamed (DT Toluca) / 1 partido - Jornada 16 Vs Mazatlán.

Shayr Mohamed (Auxiliar de Toluca) / 1 partido - Jornada 16 Vs Mazatlán.

Helinho y Alejandro Zendejas se encaran durante el partido entre América y Toluca. Mexsport

Hasta antes del inicio de la Jornada 16, Toluca cuenta con 27 puntos y marcha en el 5° sitio de la tabla de posiciones de la Liga MX, mientras que América aún se juega su boleto a Liguilla al sumar 22 unidades y mantenerse en el 6° peldaño de la clasificación general.

BFG