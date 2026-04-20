"Se olvidan rápido de todo lo bueno”, Mohamed advierte a Jardine

Antonio Mohamed no olvida su paso por América y, luego de los resultados obtenidos por el conjunto azulcrema que ponen en entredicho la continuidad de André Jardine, El Turco le compartió un consejo al estratega brasileño, mismo que momentos después logró retribuir con una victoria de 2-1 para los de Coapa.

El sábado 18 de abril América recibió a Toluca en la cancha del Estadio Banorte y Brian Rodríguez se erigió como la máxima figura para los locales al anotar 2 goles y darle una victoria a su equipo que lo mantiene de lleno en la lucha por conseguir su sitio en la Liguilla del presente Clausura 2026.

Previo al compromiso que dejó varios suspendidos por una pelea que inició en la cancha y terminó hasta la zona VIP del Estadio Banorte, Antonio Mohamed y André Jardine se saludaron y el estratega de los Diablos le aseguró al brasileño que una de las claves es la tranquilidad que pueda lucir en estos momentos de apremio:

“Ten tranquilidad, en este club cuando las cosas están mal, son muy malos. Se olvidan rápido de todo lo bueno”.

La respuesta por parte de Jardine fue contundente, sonriendo, agradeciendo las palabras del estratega multicampeón en el futbol mexicano y deseándole suerte en la Concachampions 2026, donde Toluca se mantiene como uno de los serios candidatos para alzar el título y conseguir su boleto tanto a la Copa Intercontinental 2026 como para el Mundial de Clubes 2029.

Las palabras de Antonio Mohamed hicieron eco debido a su pasado en América, donde logró consagrarse campeón pese a que desde días antes ya era un hecho su salida de la institución para darle cabida al proyecto de Gustavo Matosas, quien sostenía un idilio con el aficionado azteca luego de haber lucido la mejor faceta de León desde su regreso a la Liga MX.

BFG