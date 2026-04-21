Para Martinoli el Estadio Banorte tendría que ser vetado; Zague le refuta

Tras la pelea en los vestidores que protagonizaron futbolistas del América y Toluca el pasado sábado en partido de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, el narrador Christian Martinoli consideró que el Estadio Banorte tendría que ser vetado, mientras Luis Roberto Zague le refutó esa postura.

“Le ganaron al Toluca y siguen cinco puntos abajo, el Toluca pasó a de ser invicto a cinco sin ganar. El 60 por ciento del Estadio era del Toluca, el Toluca no les importa, pero les celebraron el triunfo como si hubiera sido la Copa. Al final, el Estadio (Banorte) tendría que ser vetado, pero no lo van a hacer”, mencionó Christian Martinoli.

La bronca en la cancha se trasladó en vestidores del Estadio Mexsport

Ante esta postura, Zague preguntó del por qué del veto al Estadio.

“Básicamente porque hay un túnel, donde ves a los jugadores, en donde puedes, incluso, forcejear y abrir una vuelta para agarrarte a golpes con los jugadores. Básicamente eso no se podría permitir”, añadió Martinoli.

El periodista David Medrano también opinó sobre el tema y señaló que: “ese túnel debería de ser cancelado. No sabemos comportarnos, no funciona”.

Para Zague, la directiva del América debería llamar la atención Mexsport

Por su parte, Carlos Guerrero mencionó: “En este país, ese túnel, puede terminar en una tragedia”.

Zague prefirió que se deben tomar las precauciones necesarias y condenó lo que hizo Henry Martín, al señalar que no tiene nada que bajar y pelearse.

“Ahí tienes que tomar las precauciones, la verdad mucha ignoración de la persona que deja una puerta abierta. Lo de Henry malísimo, no tenía que estar ahí. Si se quiere hacer el líder del equipo, que sea líder en el vestidor y con otras acciones tratar de hacer que este América sea un equipo importante. Lo digo con mucho respeto, es un jugador histórico, no tiene nada que bajar ahí a querer pelearse, muy mal, lo de Helinho ni se diga, eso ya es una cosa natural.

Energumenos los que dejan hacer esas cosas, entonces que la directiva del América llame la atención, a las personas que estén ahí”, dijo el exfutbolista.

“Por eso el Estadio tiene que ser vetado”, agregó Martinoli.

Con su triunfo del pasado sábado, el América llegó a 22 puntos para colocarse sexto general, mientras que Toluca se quedó con 27. Chivas siguió en el liderato al golear 5-0 al Puebla y ascender a 34 puntos.