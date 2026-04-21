¿El último chance? Este miércoles 22 de abril salen más boletos a la venta para el Mundial 2026

La FIFA anunció que habrá más boletos para los 104 partidos del Mundial 2026. El organismo rector del futbol mundial reveló una fase de ‘Última hora’, que iniciará este miércoles 22 de abril, a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.

La venta de boletos será en FIFA.com/tickets y se podrán adquirir localidades para las categorías 1, 2 y 3. En algunos casos, habrá asientos de primera fila.

Los boletos que estarán disponibles serán para los 104 partidos del Mundial 2026 Mexsport

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ ABIERTA ESTA FASE DE ‘ÚLTIMA HORA’?

- Abierta hasta que termine el Mundial 2026.

¿LA FIFA SACARÁ MÁS BOLETOS A LA VENTA PARA EL MUNDIAL 2026?

- Sí. La FIFA anunció que pondrá a la venta boletos adicionales de forma continuada hasta que se dispute la final del domingo 19 de julio (Sujeto a disponibilidad).

La FIFA anunció que pondrá más fases de boletos a la venta Mexsport

¿CÓMO SERÁ EL PROCESO PARA ADQUIRIR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

- Los boletos se asignarán por orden de solicitud, por lo que los aficionados tendrán que hacer filas virtuales.

“El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Asimismo, podrá elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción ‘Reservar el mejor asiento’”, indicó la FIFA.

El organismo reiteró que estará disponible el sitio de “Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA”, con lo que los aficionados que no puedan ir a los partidos, pueden vender sus boletos en un entorno seguro.

A más de 50 días del inicio del Mundial 2026, ya se vendieron más de cinco millones de entradas. Se espera que se supere el récord de asistencia de 3.5 millones, que se estableció en el Mundial de 1994.

La FIFA aclaró que el tener un boleto no garantiza a los aficionados ingresar a los países sedes del Mundial 2026.