Escándalo en la NFL: Mike Vrabel, coach de los Patriots es captado en infidelidad con periodista

El escenario no fue un estadio ni una sala de prensa. Fue un refugio de lujo entre montañas rojas en Arizona. Ahí, lejos del ruido habitual de la NFL, Mike Vrabel, head coach de los Patriots y la reconocida periodista Dianna Russini fueron fotografiados juntos en los que se presume

Las imágenes, difundidas por Page Six, los muestran compartiendo tiempo en el exclusivo resort Ambiente Sedona. Desayuno en patio, pausa junto a la piscina, un jacuzzi compartido. Más tarde, una terraza privada con vista a las formaciones rocosas de Sedona, donde fueron captados al atardecer, abrazados y con los dedos entrelazados.

La escena contrasta con las versiones posteriores. Tanto el entrenador de los Patriots como la analista vinculada a The Athletic de The New York Times sostienen que el viaje formaba parte de una convivencia con amigos. Sin embargo, testimonios recogidos en el lugar por el sitio que publicó las imágenes describen otra situación. Tres testigos coinciden en no haber visto acompañantes durante los distintos momentos del día.

Vrabel, de 50 años, había estado un día antes en Tempe, en un evento de captación de talento universitario. Desde ahí se desplazó hasta Sedona. Tras su estancia, retomó agenda en Phoenix, donde participó en una reunión del Comité de Competición de la NFL, uno de los espacios donde se moldean las reglas del juego.

Russini, de 43 años, con pasado en ESPN y hoy con un rol consolidado como voz autorizada en cobertura de la liga, también sitúa su presencia en Arizona como parte de un viaje con amistades. Versiones paralelas, una misma locación.

En 2015, Russini superó una controversia cuando la esposa del gerente general de los Washington Commanders (entonces los Redskins), Scot McCloughan, los acusó públicamente de tener una aventura extramatrimonial.

Russini se casó con Kevin Goldschmidt, ejecutivo de Shake Shack, en 2020. Tienen dos hijos.

Según se informa, Vrabel y su esposa Jen se conocieron como estudiantes deportistas en la Universidad Estatal de Ohio y celebraron 25 años de matrimonio en 2024. Tienen dos hijos.

Un lugar para escapadas románticas

El resort en cuestión promueve su identidad como destino para escapadas románticas, con bungalows privados y terrazas de acceso restringido. Un espacio diseñado para la intimidad más que para encuentros casuales.

En la NFL, donde cada movimiento se mide en cámaras y declaraciones, las historias fuera del campo también construyen narrativa. Esta vez, no hubo balón de por medio. Sólo imágenes, versiones encontradas y un silencio que, como en los partidos cerrados, dice más de lo que parece.