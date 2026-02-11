Drake Maye aguantará el dolor, no solo el de la derrota del Super Bowl, también el del hombro

En las secuelas de una dolorosa derrota en el Super Bowl LX, el quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, descartó cualquier intervención quirúrgica en el hombro de lanzamiento durante el receso de campaña. Después de recibir una inyección para mitigar el dolor antes del partido contra los Seattle Seahawks, Maye enfatizó que el reposo será su principal aliado para la recuperación.

Solo necesito un tiempo libre. El tiempo es el mejor sanador. Definitivamente solo necesito tiempo libre", declaró Maye el martes, durante la reunión final del equipo en sus instalaciones. "No hay nada que necesite ser hecho. Solo un poco de tiempo fuera y tiempo para descansar y alejarme del futbol".

A pesar de una extensa postemporada que llevó a los Patriots hasta el juego por el título, Maye no atribuye un desgaste extra a su brazo. "Creo que fue un caso de haber recibido un golpe en el juego del campeonato de la AFC que fue simplemente desafortunado", explicó. "El momento fue desafortunado, las dos semanas (antes del Super Bowl) fueron geniales para tener un descanso y poder estar allí para mis compañeros".

En el Super Bowl, Maye completó dos pases de touchdown, pero enfrentó una presión intensa: fue capturado seis veces, interceptado en dos ocasiones y perdió un balón suelto que los Seahawks convirtieron en puntos. La derrota por 29-13 ante Seattle marcó el fin de una temporada en la que los Patriots sorprendieron al llegar tan lejos, pero expuso vulnerabilidades en la línea ofensiva.

Precisamente, el tackle izquierdo Will Campbell reveló detalles sobre su propia lesión, que lo marginó durante cuatro juegos al final de la temporada regular. Campbell sufrió un ligamento roto en la rodilla, lo que lo colocó en la reserva de lesionados. Su desempeño en el Super Bowl fue notoriamente deficiente: permitió dos capturas sobre Maye, mientras los Seahawks explotaban blitzes en su lado.

Drake Maye confía en recuperarse con reposo del hombro derecho y no necesitar de una cirugía que lo aleje varios meses de los emparrillados. Reuters

Campbell concedió 14 presiones a lo largo de la temporada, la cifra más alta para cualquier jugador en la NFL. "Obviamente no estaba al 100 por ciento", admitió Campbell. "Quiero decir, no creo que cuando te rompes un ligamento en la rodilla, vaya a estar como antes, pero estaba lo suficientemente sano para jugar. No voy a decir que me detuvo, pero no era lo mismo que antes, obviamente".

La revelación de Campbell arroja luz sobre las dificultades que enfrentó la protección de Maye en momentos clave. Ambos jugadores, pilares de la ofensiva patriota, ahora miran hacia el receso de campaña con enfoques en rehabilitación no invasiva. Para Maye, de 23 años y en su segunda temporada como titular, este descanso podría ser crucial para consolidar su rol como futuro de la franquicia.